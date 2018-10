Offenburg Musikfest über Grenzen

Ortenau (red/pme). Nicht nur Sänger, sondern auch Kirchenmusiker und Bläser aus der Region dürften sich an der Veranstaltung beteiligen, so die Organisatoren in ihrer Ankündigung. Veranstalter sind die Bezirkskantorate der Ortenau und die französische Uepal.

Seit Jahren bestehe zwischen der Ortenau und dem benachbarten Elsass ein intensiver kirchenmusikalischer Austausch, heißt es weiter. "Um diese grenzüberschreitende Arbeit zu intensivieren und den Chören der Ortenau und des Elsass eine Möglichkeit des Austausches zu geben, ist das deutsch-französische Chorfest in Straßburg geplant." Dazu zählen verschiedene Workshops am Samstag unter anderem in Kehl und Offenburg sowie ein großer Festgottesdienst am Sonntag in der Straßburger Église Saint-Paul. Dabei stünden das Kennenlernen, die Freude am gemeinsamen Musizieren, der Austausch und ein großes gemeinschaftliches und so auch verbindendes Chorerlebnis im Mittelpunkt. "Zum Teil wird Deutsch, zum Teil Französisch, zum Teil in beiden Sprachen gesungen."

Abschluss und Höhepunkt ist der Festgottesdienst. Er beginnt am Sonntag, 14. Oktober, um 17 Uhr in der Kirche St. Paul. Neben den Chören und Bläsern sowie Badens Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh wirken bei diesem zweisprachigen Gottesdienst der Landeskantor und Kirchenmusikdirektor Kord Michaelis, Dekan Günter Ihle, Christian Albecker, als Président von Uepal und Marc Seiwert, der Vorsitzende des Musikrats, mit. "Musikalisch wird dieser Gottesdienst von vielen hundert Sängern sowie Bläsern gestaltet werden, die auf französisch, deutsch, englisch und lateinisch ihre Stimmen erheben werden".