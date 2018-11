(js). Der FC Kirnbach erkämpfte gegen Hornberg drei wichtige Punkte. DJK Prinzbach – SV Gengenbach 1:2 (1:2). Der knappe Sieg des SVG geht in Ordnung. Die gastgebende DJK zeigte trotz des frühen Rückstands eine gute Leistung. Vollkommen verdient der Ausgleich durch Timo Echle. Als sich alle mit einem Remis zur Pause abfanden, traf doch noch einer: nämlich Gästetrainer David Halsinger zum 2:1. Nach Wiederbeginn die DJK zwar bemüht, doch mit zunehmender Spieldauer setzte sich die einfach reifere Spielanlage der Gäste durch. Tore: 0:1 Mock (10.), 1:1 T. Echle (30.), 1:2 D. Halsinger (45.). FC Kirnbach – VfR Hornberg 5:3 (2:2). Die Zuschauer sahen eine rassige, aber ausgeglichene Partie mit wechselnder Führung. Das 2:2 zur Pause leistungsgerecht. Die Entscheidung zugunsten der Hausherren durch zwei verwandelte Strafstöße: den ersten wegen Hand- und den zweiten wegen Foulspiels. Aber der VfR gab sich nicht geschlagen. Doch der eingewechselte Architravo stellte den Abstand wieder her. Tore: 0:1 Schwendemann (1.), 1:1 Staiger (5.), 2:1 Gutmann (20.), 2:2 Schwendemann (24.), 3:2 Gutmann (51./HE), 4:2 Zampilli (58./FE), 4:3 Budszus (78.), 5:3 Architravo (82.) SG Non-/Allmannsweier – SV Grafenhausen 5:2 (2:2). In einer schwachen Partie, sicherte sich zwar das gastgebende Team aus dem Ried, Sieg und Punkte, doch keiner von beiden konnte sich mit Ruhm bekleckern. Die Gäste bestraften als erstes die Abwehr-/Abspielfehler und zogen auf 2:0 davon. Doch Savalle und Barthelmess bogen dieses Missgeschick wieder gerade. Dann ein zweimaliger Aufritt von Barthelmess und die SG war auf der Siegerstraße. Die bessere Offensive gab den Ausschlag zum Heimsieg. Tore: 0:1 Trutt (6.), 0:2 Scharf (12.), 1:2 Savalle (33.), 2:2, 3:2 und 4:2 Barthelmess (42., 49. und 55.), 5:2 Zuska (90.). SpVgg Schiltach – SV Rust 3:6 (1:0). Die SpVgg wollte besser abschneiden, als im Vorspiel, das man zweistellig verlor. Doch es sollte am Ende nicht für einen Punktgewinn reichen, dazu war der Gegner in der Offensive zu stark. Dabei begann es gut: Oprea und Heizmann sorgten für ein 2:0. Doch die Gäste kamen bis zur Halbzeit heran. Nach Wiederbeginn ein Ruster Zwischenspurt und es stand 5:2. Opreas Anschlusstreffer war noch Ergebniskosmetik. Den Schlusspunkt setzte D. Schmider. Tore:1:0 Oprea (16.), 2:0 Heizmann (20.) 2:1 Bernard (30.), 2:2 Momchilov (39.), 2:3 Schmider (55.) 2:4 Momchilov (65./FE), 2:5 Schmieder (74.), 3:5 Oprea (82.) 3:6 Schmider (87.) . SV Schapbach – SC Kuhb-/Reichenbach 6:1 (3:0). Die Wolftäler zeigten sich nach dem kleinen Debakel gut erholt und schickten mit einer Mannschaftsleistung die Gäste aus dem Schuttertal mit 6:1 geschlagen auf die Heimreise. Der Auftritt der Schoch-Truppe war beeindruckend gegen einen Gegner, der hoch eingeschätzt wurde. Doch an diesem Tage war dem SV Schapbach nicht beizukommen. Schon beim 3:0 zur Pause sah es für die Gäste schlecht aus. Tore: 1:0 und 2:0 Krauth (6. + 16.), 3:0 Herrmann (41.), 4:0 Krauth (59./FE), 5:0 Schmid (74.), 5:1 Seidel (89.), 6:1 Müller (90.) SV Steinach – FV Dinglingen 1:1 (1:0). Mit der schlechtesten Saisonleistung musste sich Steinach daheim gegen das noch sieglose Schlusslicht aus Dinglingen mit einer 1:1-Punkteteilung zufrieden geben. Jochen Kienasts 1:0 ein Zufallsprodukt, die Leistung der Groß-Truppe nicht besser und nicht sicherer. Dinglingen wehrte sich tapfer und kam zu Möglichkeiten. Und eine davon wurde kurz nach der Pause vom Gast zum Ausgleich genutzt. Viel passierte danach nicht mehr. Tore: 1:0 J. Kienast (35.), 1:1 Mengel (50.). SV Oberwolfach II – SC Orschweier 3:1 (1:0). In einer ausgeglichenen Begegnung, in der die Gäste mit der reiferen Spielanlage aufwarteten, blieben am Ende alle Punkte bei der SV-Reserve. Das gastgebende Team stand in der Defensive sicher und hatte mit Torhüter Mai einen Könner seines Fachs im Tor stehen. Erhardt mit einem Kopfballtor brachte sein Team in Front. Doch Schaub konnte nach Seitenwechsel kontern. In der Folge offener Schlagabtausch mit dem besseren Ende für Oberwolfach. Tore: 1:0 Erhardt (14.), 1:1 Schaub (52.), 2:1 Burger (54.), 3:1 Bauer (90.). SV Münchweier – SV Mühlenbach 1:3 (1:1). Der Spitzenreiter der Liga setzte sich in Münchweier durch und bleibt Spitzenreiter. Der Gast agierte über die gesamte Distanz überlegen. Luckas Brucker sorgte für die Führung, ehe ein Selbsttor die Gelb-Schwarzen heranbrachte. Nach Seitenwechsel eine gefährliche Gästemannschaft, die durch einen Doppelschlag von Mario Volk und Tobias Brucker den Auswärtssieg ins Trockene wickelte. Für den SVM wird’s bedrohlicher. Tore: 0:1 L. Brucker (26.), 1:1 Eigentor (39.), 1:2 M. Volk (67.), 1:3 T. Brucker (71.).