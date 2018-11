(js). 5:0 in Grafenhausen: Der Sieg des Spitzenreiters SV Mühlenbach ging in Ordnung, fiel aber deutlich zu hoch aus. SC Orschweier – SV Münchweier 8:2 (4:2). Münchweier holte sich am Samstag in Orschweier eine Abfuhr ab. Die stark aufspielende Ey-Truppe ging das Derby forsch an und war nach drei Minuten in Führung, die Schmidt mit seinem ersten, von später drei Treffern, ausbaute. Doch dann fing sich der SCO zwei vermeidbare Freistoßtore ein. Dadurch aber noch mehr angestachelt, sorgten Spielertrainer Ey und erneut Schmidt für den 4:2-Halbzeitstand. Nach dem 5:2 nach Wiederbeginn durch Ceesay, brachen beim Gast alle Dämme. Tore: 1:0 F. Schaub (3.), 2:0 J. Schmidt (15.), 2:1 M. Spitzer (24.), 2:2 A. Romme (33.), 3:2 Fl. Ey (36.), 4:2 J. Schmidt (41.), 5:2 M. Ceesay (51.), 6:2 J. Schmidt (61.), 7:2 D. Obal (71.), 8:2 H. Weidenbacher (84.). Gelbrote Karte für M. Karle (66.) Münchweier. DJK Prinzbach – SpVgg Schiltach 3:1 (1:0). In einer abwechslungsreichen, von beiden Seiten flott und dynamisch geführten Partie, setzte sich nach neunzig Minuten die DJK mit 3:1 durch und spielte sich bis auf einen Zähler an die Spvgg. heran. Aufgrund des Chancenplus geht die knappe DJK-Pausenführung in Ordnung. Doch der seit Wochen stärkste Gästeangreifer Oprea, brachte mit dem 1:1 Schiltach zurück. Dann zeigte auch D. Haag seine Torjägerqualitäten, ehe Martens den Heimtopf schloss. Tore: 1:0 D. Haag (42.), 1:1 Oprea (50.), 2:1 D. Haag (55.), 3:1 Martens (87.) SV Grafenhausen – SV Mühlenbach 0:5 (0:1). Der Sieg des Spitzenreiters geht in Ordnung, fiel aber zu hoch aus. Über eine halbe Stunde war kein Unterschied festzustellen, der SVG sogar besser. Erst als Mühlenbach kurz nach Wiederbeginn auf 2:0 erhöhte, kam der SVM-Motor richtig ins Laufen. Jetzt war Grafenhausen meist nur zweiter Sieger. Das 0:5 wird dem Spielgeschehen aber nicht gerecht, denn fünf Tore war der SVG nicht schlechter. Tore: 0:1 H. Maier (32.), 0:2 M. Vollmer (47.), 0:3 F. Müller (53.), 0:4 J. Neumaier (57.), 0:5 Fl. Bührer (74.). SV Gengenbach – SV Schapbach 1:1 (1:0). Die Elf von Ralf Schindler hatte mehr vom Spiel, traf aber auf einen engagierten Gegner, der dem gastgebenden Favoriten das Leben schwer machte. Doch kurz vor dem Pausenpfiff nutzte Halsinger einen Strafstoß zur Pausenführung, doch Schapbachs Torjäger David Müller, markierte nach Wiederbeginn den Ausgleich. Der eingewechselte Gmeiner hatte in der Nachspielzeit den Sieg für den SVG auf dem Fuß. Tore: 1:0 D. Halsinger (42./HE), 1:1 D. Müller (53.). SV Rust – SV Steinach 1:1 (0:0). Eine gerechte Punkteteilung beim Verfolgerderby in Rust. Die Gäste in Halbzeit Eins sogar mit einem Chancenplus. Rust wurde nach Wiederanspiel stärker und Momchilov nutzte die Gunst der Stunde, verwandelte einen Strafstoß zum 1:0. Doch Steinach wurde noch belohnt: Neumaier glich in letzter Minute aus. Tore: 1:0 Momchilov (70./FE), 1:1 J. Neumaier (90.) SC Kuhb/Reichenbach – SV Oberwolfach II 4:1 (3:0). Der SC Kuhbach/Reichenbach kehrte nach der Niederlage in Kirnbach, wieder in die Spur zurück. Die Mannen, um Fabian Kaiser, besannen sich dabei wieder auf ihre Stärke und Tugenden. Kastrati doppelt und Schlotgauer sorgten für eine verdiente Pausenführung. Auch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Jürgen Erhardt, bereitete den Schuttertälern wenig Kopfzerbrechen. Simon Reithler machte den Sieg perfekt. Tore: 1:0 Kastrati (2.), 2:0 Schlotgauer (30.), 3:0 Kastrati (35.), 3:1 Erhardt (70.), 4:1 Reithler (75.). FV Dinglingen – FC Kirnbach 1:5 (0:4). Am Ende steht in Dinglingen ein Erfolg des Gegners, der seine Chancen nutzte. Die treffsicheren Gäste führten schnell mit 2:0, bauten diesen Vorsprung kurz vor Seitenwechsel gleich doppelt aus, standen damit mit dem 4:0 schon früh auf der sicheren Seite. Kurze Hoffnung für den FVD nach Kalus Anschlusstreffer, doch die nach Gutmanns 1:5 im Sande verweht. Tore: 0:1 Zampilli (11.), 0:2 Ujkani (15.), 0:3 Gentronneau (40.), 0:4 Gutmann (42./FE), 1:4 Kalu (57.), 1:5 Gutmann (59.). VfR Hornberg – SG Nonn/Allmannsweier 3:3 (0:3). Zu lange Anlaufschwierigkeiten kosteten den VfR zwei weitere Punkte. Nach dem Kantersieg unter der Woche wollte der VfR nachlegen, um sich weiter von der Abstiegsgruppe zu distanzieren. Das gelang nicht ganz, denn die Gäste nutzten ihre Möglichkeiten eiskalt aus, führten schon mit 3:0. Nach dem Pausenpfiff endlich Druck seitens der Hausherren und ein Doppelschlag brachte die Elf zurück. In der Schlussminute doch noch Glück für Hornberg, als Bader zum zweiten Male traf. Tore: 0:1 und 0:2 Savalle (11. + 23.), 0:3 Barthelmess (30.), 1:3 Hopp (58.), 2:3 und 3:3 Bader (59. + 90.).