Der Tourauftakt von "The Voice of Germany – Live in Concerts" am Mittwoch, 27. Dezember, hatte es in sich: mehr als zwei Stunden wurden die Zuschauer von der Stimmgewalt der Talente in der Bayreuther Oberfrankenhalle in ihren Bann gezogen. Am Dienstag, 2. Januar, ab 19.30 Uhr sind Natia Todua, Anna Heimrath, die zwei Wildcard-Gewinner Lara-Samira Will und Gregor Hägele sowie Dzenan Buldic, der für die viertplatzierte BB Thomaz nachgerückt, in der Freiburger Sick-Arena zu Gast. Foto: Massen