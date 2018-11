Offenburg Mehr Lust auf Bauernhöfe machen

Besonders wichtig sei es zudem, dass die Bauern Wertschätzung für die Öffnung ihrer Höfe und ihre Arbeit erführen. "Die Landwirte sollen auch etwas davon haben", fasst Kirchner mit Hinblick auf mögliche Nebenverdienste für Landwirte zusammen. "Uns Bauern gibt es bald nicht mehr", ergänzt Christine Hamester-Koch, Leiterin der Ellernhof Natur und Business Akademie, mit Blick auf die prekäre Situation vieler Landwirte. Um ihr Überleben zu sichern, brauche es neue Konzepte – diese müssten auch finanziell tragfähig sein.

Um Potenziale auf Höfen zu entdecken und in Angebote umzusetzen, bietet die Akademie in Kooperation mit Bioland, Demeter, der Demeter-Akademie, Naturland und dem "Lernort Bauernhof Baden-Württemberg" die Qualifizierung zum Bauernhof-Pädagogen an. Die Fortbildung richte sich in erster Linie an Landwirte, erklärt Kirchner. Dazu zählt sie "Menschen, die von Höfen kommen oder auf Höfen leben." Grundsätzlich sei aber jeder, der motiviert ist, eingeladen teilzunehmen.

Die zehntägige Qualifizierung umfasst drei Module. Zunächst gehe es darum, bei den Teilnehmern die Begeisterung für den Lernort Bauernhof zu wecken, so Kirchner. "Wir nennen das Bildungsbegeisterung." Die Teilnehmer sollen lernen, den Hof mit neuen Augen zu sehen. Im zweiten Modul müssen die zukünftigen Pädagogen mit Unterstützung durch Profis ein eigenes Programm entwickeln. Dieses werde dann mit Schulklassen zusammen ausprobiert, erzählt Kirchner. Das dritte Modul bietet Raum für die Entwicklung ganz individueller Konzepte und einer Marketing-Strategie für den eigenen Hof. "Hier beschäftigen wir uns mit wichtigen Fragen: Was will ich auf meinem Hof anbieten? Wie kann ich das umsetzen? Wie stelle ich mein Angebot nach außen dar?"

Die drei Module finden auf wechselnden landwirtschaftlichen Betrieben statt, um praxisorientiertes Lernen zu gewährleisten." Zum dritten Mal fand der Abschluss nun auf dem Hof der Familie Eggs statt. "Ich bin bundesweit unterwegs: so ein Team, wie die Eggs habe ich so noch nicht erlebt", begründet das Hamester-Koch.