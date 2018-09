Offenburg Mehr Verkehrskontrollen an Schulwegen

Damit Kinder den Umgang mit Verkehr lernen, plädiert er für den gemeinsamen Gang zur Grundschule. Elterntaxis sieht er dagegen problematisch: "Kinder werden oft viel zu lange im Schonraum Auto gehalten." Die Folge seien Parkprobleme zu bestimmten Zeiten in Schulen und Kitas. "Zudem müssen wir feststellen, dass zunehmend Kinder in den vierten Klassen nicht mehr in der Lage sind, eine Hand vom Lenker zu nehmen, um das Abbiegen korrekt anzuzeigen."

Daher müsse die Grundausbildung zur Teilnahme am Straßenverkehr im Kindergartenalter beginnen. "Wie gehe ich über die Straße? Wo muss ich vorher hinschauen?" Dieses Verhalten müsse angeleitet und mit den Eltern zusammen gelernt werden. "Der erste Schulweg zu Fuß sollte in diesem Sinn vor dem Beginn der ersten Klasse geübt werden."

Jund appelliert zudem: Die Fahrräder der Kinder seien meist top ausgestattet. Nur bei Heck- und Speicherstrahlern, bei der Beleuchtung werde gespart, "oder sie ist gleich gar nicht vorhanden". Doch "die Komplettausstattung an Beleuchtung muss sein".