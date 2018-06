Offenburg Mehr Syrer, Rumänen und Bulgaren

Fakten gibt es dazu nicht. Alexandra Roth, Chefin des Migrationsamtes beim Landratsamt, vermutet auf Nachfrage jedoch: "Mögliche Gründe der großen Zahl an Ausländern im Kreis könnten aus unserer Sicht die zahlreichen großen und international agierenden Unternehmen sein, die Fachkräfte auch aus dem Ausland anlocken." Wolfram Seitz-Schüle, Geschäftsführer der Handwerkskammer Freiburg, interpretiert die Zahlen ähnlich: "Im Ortenaukreis gibt es eine hohe Anzahl an attraktiven Hidden Champions." Zudem: "Die Unternehmen im Kreis werden auch weit außerhalb der Kreisgrenzen wahrgenommen."

Ist der Ausländeranteil nicht eher aufgrund der Flüchtlingskrise gestiegen?

Ja, aber nicht nur. Vorneweg: Die Zahl der Syrer hat sich seit 2012 mehr als verzehnfacht: Von rund 190 auf 2745 im Jahr 2017. Auch gibt es mehr Iraker, 710 waren es im Jahr 2012, nun sind es 1536. Auffallend ist aber auch die Zuwanderung aus den jungen EU-Ländern. Den stärksten Anstieg gab es bei den Rumänen: Lebten 2012 nur 1260 von ihnen im Ortenaukreis, sind es inzwischen rund 4600. Auch der Anteil der Kroaten, Ungaren und Bulgaren ist seit 2012 massiv gestiegen (von insgesamt 2034 auf zusammen 4182 im Jahr 2017).

Ist das nur im Landkreis Ortenau so?

Nein. Laut Ausländerzentralregister bestehe sowohl bei Bund, Land und auch im Ortenaukreis der Trend, dass vor allem Rumänen, Bulgaren, Kroaten und Syrer zuwandern. Diese Gruppen spielen eine "zunehmende Rolle" und weisen "enorme Steigerungsraten in den letzten Jahren auf", erklärt Roth.

Welches ist die größte Ausländer-Gruppe?

Die Türken. "Vergleicht man die Jahre miteinander, fällt auf, dass die Zahl der Türken, die nach wie vor auf Platz eins sind, insgesamt abnimmt", sagt Roth auf Nachfrage unserer Zeitung. Grund dafür sei, dass sich viele Türken haben einbürgern lassen und damit die deutsche Nationalität innehaben. Der statistische Rückgang des türkischen Anteils an der Bevölkerung fällt nichtsdestoweniger gering aus. Das zeigen die offiziellen Zahlen des Landratsamts, die der Lahrer Zeitung vorliegen. Lebten 2012 knapp 5930 Türken im Ortenaukreis, sind es 2017 immerhin noch rund 5680.

Welche Auswirkungen hat die Nähe zum Nachbarland Frankreich?

Franzosen sind die zweitgrößte Gruppe, die mit ausländischem Pass im Ortenaukreis lebt. Und sie werden immer mehr: Lebten im Jahr 2012 nur 4550 französische Staatsbürger in der Region, sind es 2017 bereits 4735. In allen anderen Landkreisen, die an Frankreich grenzen, wohnen dagegen drastisch weniger Franzosen. In Emmendingen waren es 2017 es sogar gerade einmal 520 (Rastatt: 805, Lörrach 680, Breisgau-Hochschwarzwald: 1275).

Gibt es auch Einwanderung aus dem Ausland von Deutschen Bürgern?

Ja, häufig kommt das aber nicht vor. Bemerkenswert ist, dass die Ortenau der einzige Kreis im Südwesten ist, in den mehr Deutsche aus dem Ausland zurückkehren, als sie dorthin auswandern. Das Saldo liegt bei 69 für das Jahr 2016 (705 Einwanderer, 636 Auswanderer).

Wie viele Menschen ohne deutschen Pass im Ortenaukreis leben, wird nicht tagesaktuell erfasst. Zur Verfügung stehen saldierte, meist auf ein bestimmtes Jahres bezogene Daten. In der Ausländerstatistik tauchen deshalb all jene nicht mehr auf, die einen deutschen Pass bekommen haben – und damit auch rechtlich Deutsche geworden sind.