Offenburg Mehr Gewässerschutz in der Ortenau

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft hat die umweltgerechte Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum im Jahr 2017 zu 30 Prozent bezuschusst. Dafür flossen 200 000 Euro Landesförderung in drei Ortenauer Städte und Gemeinden. Ein Großteil der neu erschlossenen Anwesen liegt in Hinterhambach in der Stadt Zell am Harmersbach und im Hubacker in Lautenbach. Insgesamt sind seit vergangenem Jahr 126 Einwohner des Kreises neu an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen.

In den vergangenen 20 Jahren hat das Land etwa 1580 Anschlüsse im Ortenaukreis mit Fördermitteln von etwa 7,9 Millionen Euro bezuschusst. Die Abwasserbeseitigungskonzepte der Kreiskommunen sehen den Anschluss von noch etwa 555 weiteren Anwesen in den nächsten 15 Jahren als realistisch an. Das Umweltministerium stellt dafür weiterhin Fördermittel des Landes zur Verfügung.