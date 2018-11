Offenburg Männer wollen Beziehungsstreit mit Schüssen beenden

Offenburg - Mit Schüssen aus einer Schreckschusswaffe haben zwei Männer versucht, einen Beziehungsstreit zu schlichten. Auf einer Straße in Offenburg (Ortenaukreis) war am Donnerstagabend zuvor ein 24-Jähriger mit seiner Lebensgefährtin aneinander geraten, wie die Polizei am Freitag mitteilte.