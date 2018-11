Offenburg Lieder sind die besten Freunde

In die Welt der Operette entführten Tomaschke-Weschle und Link unter anderem mit dem Schwalbenduett. Danach überzeugte der Gastchor, den Vorstandssprecher Andreas Hämmerle vorstellte. Der von Bastians dirigierte Männerchor aus dem Kenzinger Ortsteil feiert in diesem Jahr sein 130-jähriges Bestehen. Danach entführten die Sänger die Besucher mit "Siyahamba" nach Afrika und brachten als Zugabe das lustige dalmatinische Volkslied "Marina".

Ein weiterer Höhepunkt des anspruchsvollen Programms war "Mein Herr Marquis" aus der Operette "Fledermaus", hervorragend dargeboten von Sopranistin Tomaschke-Weschle, dem sie als Zugabe das Schwipslied aus "Eine Nacht in Venedig" folgen ließ.

Anspruchsvolles Programm zur Feier des 150. Jubiläums

Zum Auftakt des Zweiten Auftritts des Männergesangverein Harmonie ließen die Sänger "Hey, das ist Musik für dich" von Ralph Siegel erklingen. Danach sang der Chor unter anderem "Ein Lied zieht hinaus in die Welt" – die Musik von Jack White ist ein Appell an Liebe und Frieden.

Mit einer deutschen Version des Welthits "Thank your for the Music" der Pop-Gruppe Abba beschloss der Männerchor das Konzert, das eine Werbung für den Chorgesang war. Natürlich kamen die Sänger nicht ohne Zugabe von der Bühne, die sie gern erbrachten. Reichenbach bedankte sich bei allen, die in irgendeiner Form zum Gelingen des Konzertabends beitrugen.

Er betonte, dass – nach der Ausrichtung der Ehrungsfeier der Bezirksgruppe Lahr-Ettenheim des Ortenauer Chorverbands, dem Jubiläumsfest und der Verleihung der Conradin-Kreutzer-Medaille durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann – das Jubiläumsjahr mit diesem Konzert einen würdigen Abschluss gefunden habe.

Für den Vorstand überreichten Jürgen Reichenbach und Horst Reith der Leiterin des evangelischen Kindergartens, Ramona Stoll, und der Leiterin des katholischen Kindergartens, Maja Krüger, je 250 Euro aus der Kollekte des Festgottesdienstes im Juni, die der Gesangverein noch aufstockte.