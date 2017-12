Offenburg "Land steht den Kommunen bei der Mammutaufgabe zur Seite"

Ortenau (red/vk). Die Landesregierung treibt den Breitbandausbau in Baden-Württemberg voran und unterstützt die Kommunen und Landkreise in Sachen Infrastruktur finanziell. Thomas Strobl (CDU), Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration, hat nun weitere 40 Förderbescheide mit einem Gesamtvolumen von 5,7 Millionen Euro übergeben, wie das Ministerium mitteilt – darunter jeweils einen an die Breitbandgesellschaft Ortenau sowie an die Gemeinden Steinach und Sasbach.