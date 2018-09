Offenburg Lahrer Reserve zerlegt FV Rammersweier

FV Ettenheim – SC Durbachtal II 0:2 (0:1). Bei den gastgebenden "Rothosen" merkte man noch die Verunsicherung nach dem Debakel in Offenburg. Kurz vor Seitenwechsel die herausgespielte Führung und ebenso nach Beginn des zweiten Abschnitts folgte ein Gastgeschenk, das der TuS annahm. Für das FVE-Trainerduo Griesbaum/ Moser sind schwere Zeiten angebrochen. Tore: 0:1 und 0:2 Tischer (44. + 50.). SV Oberkirch – FV Unterharmersbach 2:3 (1:2). Drei Tore in der Anfangsphase ließen auf einen offenen Schlagabtausch hoffen. Und das wäre es auch gewesen, wenn im Spiel der Hausherren nicht zu viele Leerphasen geherrscht hätten. Hier die Gäste ausgeglichener. Daher geht auch der knappe Sieg in Ordnung. Tore: 1:0 Klein (6.), 1:1 St. Schwarz (8.), 1:2 Alender (12.), 1:3 St. Schwarz (65.), 2:3 Panther (81.). SV Niederschopfheim – SV Oberwolfach 0:1 (0:1). Der knappe Sieg der Elf von Yogi Kehl aus Oberwolfach spiegelt nach neunzig Minuten die Spielanteile richtig wieder. Hälfte eins wurde dominiert von den Gästen, die aber lange Zeit brauchten, um das zu untermauern, nur einen Treffer durch Burger vorlegen konnten. Nach Seitenwechsel der SVN besser im Spiel, doch Möglichkeiten waren einfach nicht zu notieren. Auch die zweifache, dann nochmals zweifache Auswechslung beim SVN brachten nicht den gewünschten Erfolg. Tore: 0:1 Burger (21.) Zeller FV – SV Oberschopfheim 1:5 (0:1). Der SV Oberschopfheim eilt weiter von Sieg zu Sieg. Beim Aufsteigerduell in Zell ließ die Bruch-Truppe nichts anbrennen, präsentierte sich in prächtiger Spiellaune und gewann verdient mit 5:1. Dabei tat sich ein Spieler besonders hervor: Dimitri Holm traf gleich viermal ins Zeller Tor. Doch das wäre ungerecht, denn auch seinen Mitspielern muss eine hervorragende Leistung bescheinigt werden. Tore: 0:1, 0:2 und 0:3 Holm (16., 62. + 63.), 1:3 Gibbi Bah (64.), 1:4 J. Wenzel (75.), 1:5 Holm (86.). SV Oberharmersbach – FV Sulz 1:1 (1:1). Mit etwas Glück und zwei glücklicheren SR-Entscheidungen (zwei Treffer wurden wegen angeblichem Abseits nicht anerkannt) hätte es sogar einen knappen Heimsieg geben können. Doch man will seitens des SVO damit nichts überbewerten, das 1:1-Unentschieden geht in Ordnung. G. Boser kurz vor der Pause zwar mit der Führung, doch der Ausgleich folgtemit dem Pausenpfiff. Nach Seitenwechsel die Partie ausgeglichen, ehe Sulz Sieg näher war. Tore: 1:0 G. Boser (43.), 1:1 Pies (45.+1). FSV Seelbach – VfR Elgersweier 2:0 (1:0). Der FSV darf sich gegen einen starken Neuling aus Elgersweier über den dritten Erfolg der noch jungen Saison freuen, aber nicht, weil man die tonangebende Mannschaft war. Standen sich doch über die gesamte Distanz gesehen zwei gleichwertige Teams gegenüber. Seelbach hatte dabei nur einen kleinen, aber entscheidenden Vorteil: man traf nämlich doppelt ins Schwarze, der VfR dagegen vergab beste Möglichkeiten. Zu umständlich, glücklos im Abschluss verhinderten einen durchaus möglichen Auswärtspunkt. Tore: 1:0 Fries (43.), 2.0 Gür (75.). VfR Willstätt – SC Offenburg 2:3 (0:1). Auch in Willstätt gewann nicht unbedingt die bessere Mannschaft, dass aber am Ende ein knapper Gästesieg stand, lag an der Cleverness des Gastes. Die überließen dem VfR das Spiel, der vor einer stattlichen Kulisse somit spielbestimmend wurde, in der Defensive aber nicht unbedingt sattelfest wirkte. Und so setzte Offenburg immer wieder Nadelstiche, den ersten zum 1:0 nach einer halben Stunde durch Cisse. Nach dessen 2:0 steuerte der SCO einem Sieg entgegen. Der VfR kam dann nur noch auf 2:3 heran. Tore: 0:1 und 0:2 Aliu Cisse (29. + 66.), 1:2 Grams (78.), 1:3 Bayer (86.), 2:3 Hoxha (90.+2). SV Haslach – SV Hausach 0:1 (0:0). Eine bittere Niederlage für Haslach. In buchstäblich letzter Spielminute siegt der Gast aus Hausach nach einer missglückten Abwehraktion des SVH per Sonntagsschuss aus über 30 Meter doch noch das goldene Siegtor. Die Gäste in Halbzeit eins präsenter, der SV Haslach zu gehemmt, hatte Glück, dass Hausach zur Pause nicht führte. Durchgang zwei die Hausherren dann stärker mit guten Chancen auf die Führung, die beste von Kammerer (88.), dem das runde Leder aber versprang. Tore: 0:1 Schmider (90.) SC Lahr 2 U23 – FV Rammersweier 7:2 (1:1). Zur Pause sah es noch nicht unbedingt nach einem solch klaren Ergebnis für die Gastgeber aus. In einer mit leichten Vorteilen für den SCL geführten Partie ging es mit einem 1:1 in die Halbzeit. Dann legte Lahr wieder vor, die Antwort kam postwendend. Erst als Neu und Gueddin mit dem ersten Doppelpack Lahr 4:2 in Front brachten, im weiteren Verlauf die U23 nochmals zweimal traf, dazu Torhüter Anzaldi noch die Ampelkarte sah, waren jegliche Zweifel über den Sieger der Partie beseitigt. Tore: 1:0 Menninger (31.), 1:1 Hügel (33.), 2:1 Menninger (51.), 2:2 Näger (53.), 3:2 Neu (71.), 4:2 Gueddin (76.), 5:2 Adda (84.), 6:2 Cantürk (86./FE), 7:2 Menninger (88.). Gelbrote Karte für Y. Anzaldi (83.) Rammersweier.