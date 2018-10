Offenburg Lahr II mit viel Selbstvertrauen

DONNERSTAG, 14.30 UHR

Zeller FV – FSV Seelbach. Der Papierform nach ist diese Partie eigentlich eine Sache für den Tabellenvierten. Doch Vorsicht: Aufsteiger Zell rang erst am vergangenen Samstag beim 1:1 Oberharmersbach einen Zähler ab und möchte auch gegen Seelbach punkten.

SV Oberkirch – FV Sulz. Ist der Knoten beim SV Oberkirch endlich geplatzt? Der 1:0-Auswärtssieg in Elgersweier sollte wieder mehr Ruhe in die Reihen des SVO bringen. Allerdings reist mit dem FV Sulz ein Team aus dem engeren Favoritenkreis an.