Offenburg Kreis schafft sich finanzielles Polster

"Das vergangene Jahr ist besser gelaufen als geplant", lautete die Zusammenfassung von Jutta Gnädig angesichts der positiven Zahlen. Als unterstützende Faktoren bewertete sie die konjunkturelle Entwicklung und die geringere Aufwendung im sozialen Bereich.

Damit schließt die Ergebnisrechnung mit einem Gesamtergebnis von 24,3 Millionen Euro ab, "das heißt die Erträge waren höher als die Aufwendungen". Die Verbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz beträgt sogar 29,5 Millionen Euro. "Saldiert um die Haushaltsübertragungen in Höhe von 13 Millionen Euro verbleibt eine Gesamtverbesserung von 16,5 Millionen Euro", heißt es in der Vorlage. Mit anderen Worten: "Sie haben bewiesen, dass sie gut haushalten können", lobte Toni Vetrano für die CDU-Fraktion. Ins gleiche Horn stießen auch die anderen Mitglieder des Ausschusses. Jürgen Nowak von den Freien Wählern sah in den guten Zahlen vor allem eine Basis und ein Polster für die nächsten Jahre, in denen große Aufgaben auf den Landkreis zukommen dürften.

Die positive Entwicklung wirkt sich auch auf die Schuldenlast aus. 2008 stand der Ortenaukreis – ohne seine Eigenbetriebe zu denen unter anderem das Ortenau-Klinikum und das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof zählen – mit 49,9 Millionen in der Kreide. Aktuell sind es laut Jutta Gnädig noch 18,4 Millionen Euro. Ihr Ziel: "2023 sind wir hoffentlich schuldenfrei."