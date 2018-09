Offenburg Klinikum-Umbau ist im Zeitplan

Aus den theoretischen Überlegungen und Plänen zum sogenannten Modell Landrat werden langsam Fakten: Der Umzug der chirurgischen Abteilung vom Standort Gengenbach nach Kehl hat nun ein konkretes Datum, und auch wann die letzten Operationen im Kinzigtal vorgenommen werden steht fest. Die erste Dezemberwoche ist die letzte, in der das Gengenbacher Krankenhaus als solches genutzt wird. Am Samstag, 15. Dezember, soll dann mit dem Umzug begonnen werden, und in Kehl soll es dann in der zweiten Januarwoche wieder losgehen.

Was an dem traditionellen Standort in Gengenbach geschehen wird, soll Ende Oktober in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung erörtert werden, teilte Keller in Absprache mit Landrat Frank Scherer mit.

Auch die Restrukturierung im Norden des Kreises nimmt Fahrt auf. Zum Montag, 1. Oktober, werde die "Frauenklinik Nord", wie sie Keller nannte, in Achern ihre Arbeit aufnehmen. Schon in der zweiten Oktoberwoche soll dort auch operiert werden. Bis dahin sei der Umbau der benötigten Büros abgeschlossen hofft er. Womit die Vorbereitungen für die Integration der Frauenheilkunde-Abteilung von Oberkirch beginnen würden. Zudem laufen da bereits Gespräche, um Personal zu gewinnen, erläuterte er in einer Sitzung, die weit weniger Besucher als vor dem Sommer lockte. Daher tagte der Ausschuss – ohne Platzprobleme – im kleinen Sitzungssaal des Landratsamts.