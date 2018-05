Offenburg Klassenerhalt ist das große Ziel

Ein Problem in der bevorstehenden Saison ist der doch recht dünne Kader. Nach dem Abgang von Sebastian Schille nach Oberweier sowie dem Umzug von Oliver Grass bleiben nur noch vier Stammspieler übrig. Ergänzt wird das Team dann mit den bekannten Louis-Brüdern aus dem Elsass, Spielern von den Herren 40 oder Herren II sowie einem neuen Gesicht: Der 20-jährige Lucas Mechouar aus Straßburg wird erstmals einige Spiele für den TCE bestreiten. Aufgrund seiner Ergebnisse im Vorjahr für den nordbadischen Verein Waldbronn glauben die TCE-Verantwortlichen dass der junge Elsässer eine gute Verstärkung für das Team sein wird.

Die nötigen Punkte für den Klassenerhalt sind vielleicht gegen die Aufsteiger Schönberg 3 und Lahr/Emmendingen 2 zu holen. Auch gegen den Freiburger TC, Oberweier 2 und Schallstadt gab es zuletzt immer enge Begegnungen. Die Tennisfans dürfen sich also wieder auf spannende und hochklassige Matches am Mühlenweg freuen.

Ein wichtiges Match steht schon am Sonntag an. Gegen Schallstadt-Wolfenweiler rechnen sich die Ettenheimer bei optimalen Spielverlauf durchaus Chancen aus. Allerdings hat der Gegner immer einige sehr gute Ausländer in seinem Kader, und viel hängt daher davon ab, wer von ihnen am Sonntag am Mühlenweg aufschlagen wird. Der Kader: 1. Maxim Sosnovski, 2. Lucas Mechouar, 3. Etienne Volkmer, 4. Jean-Philippe Louis, 5. Victor Louis, 6. Marco Basler, 7. Andreas Vogel, 8. Michael Schwanz.