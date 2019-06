Offenburg Kita entlässt Erzieherinnen fristlos

"Geschäftsführer Thomas Hauer und die Vorstandsmitglieder waren geschockt, als sie von den Vorwürfen erfuhren", so die Pressemitteilung. Das Verhalten der drei Mitarbeiterinnen verstoße nicht nur gegen das pädagogische Konzept der Krippe, sondern auch gegen den "allgemeinen Schutz des Kindeswohls". Aus diesem Grund habe man nach Bekanntwerden der Missstände und der Kündigung der drei Betroffenen "alle Hebel in Bewegung gesetzt", um die Eltern zeitnah zu informieren. Laut Polizei hätten sich diese daraufhin an die Staatsanwaltschaft Offenburg gewandt. Den Behörden sei volle Kooperation zugesichert worden, so der Träger-Verein. Auf Anfrage unserer Zeitung teilte das Polizeipräsidium Offenburg mit, dass man sich nicht zu dem laufenden Verfahren äußern wolle.

Vorwürfe bereits am 7. Juni erhoben, Entlassung folgt am 11. Juni

Bereits am 7. Juni – direkt nach dem Bekanntwerden der Vorfälle – seien die beschuldigten Betreuerinnen freigestellt worden. Am darauffolgenden Dienstag, 11. Juni, wurden sie, nach "Bestätigung der Vorwürfe durch mehrere Zeugenaussagen", fristlos entlassen, so der Verein.

"Wir gehen offensiv mit der Angelegenheit um und wollen die beschriebenen Missstände nicht unter den Teppich kehren", so der Geschäftsführer Thomas Hauser. Es gehe nun darum, die Vorwürfe aufzuarbeiten, aus den Vorfällen zu lernen und mit dem verbliebenen Team weiterzuarbeiten. "Wir wollen gemeinsam mit unserem Team und allen Eltern den jahrzehntelangen guten Ruf der ›Mühlbachhopser‹ schützen und wieder herstellen", erklärt Hauser.