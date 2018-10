Offenburg Kinzigtal verpasst möglichen Heimsieg

FC Fischerbach – DJK Welschensteinach 1:0 (1:0). Der FC Fischerbach ist mit dem knappen Heimerfolg zufrieden, denn es hätte auch schlimmer kommen können. Die Besucher sahen ein Spiel zweier Mannschaften die sich durchgängig auf Augenhöhe bewegten. Tim Leukel gelang nach zwanzig Minuten der goldene Treffer. Hätte Fischerbachs Nico Wille einen Strafstoß (77.) nicht vergeben, hätte man nicht so lange zittern müssen. Tore: 1:0 Leukel (20.). SV Diersburg – SV Reichenbach/G 5:2 (2:0). So langsam kommt der SV Diersburg in die Gänge. Gestern gelang vor eigenem Anhang gegen den SV Reichenbach/G ein glatter 5:2-Heimerfolg, doch der ist sicher zu hoch ausgefallen, denn die Gäste waren keinesfalls hoch unterlegen, sie gaben nämlich eine gute Figur ab, waren teilweise ebenbürtig. Doch die bessere Effektivität gab am Schluss den Ausschlag für die Heimelf. Tore: 1:0 Spitzmüller (27./FE), 2:0 Kälble (27.), 3:0 Spitzmüller (52.), 3:1 Jundt (58.), 4:1 Kälble ((73.), 5:1 Kalisch (76.), 5:2 Roth (90.). TuS Kinzigtal – FV Biberach 1:1 (1:1). Die Mannen von Manuel Riedel mussten sich vor eigenem Anhang mit einem Remis zufrieden geben, obwohl ein Heimsieg möglich war. Der TuS konnte zwar durch Kern früh vorlegen, doch die Gäste antworteten nur eine Viertelstunde später mit dem Ausgleich durch Ringwald. In der Folge hatten beide Chancen zum Sieg. Tore: 1:0 Kern (9.), 1:1 Ringwald (24.). SV Berghaupten – Ankara Gengenbach 0:3 (0:0). Ankara Gengenbach durfte mit einem glatten 3:0-Auswärtssieg und drei Punkten im Gepäck aus Berghaupten wieder die Heimreise antreten und zog damit auch in der Tabelle vorbei. Nach torlosem ersten Abschnitt stellte Timo Waslikowski die Ampel für den Gast auf grün. Trotz verstärkter Bemühungen kam Berghaupten einfach nicht mehr heran, wurde sogar noch zweimal ausgekontert. Tore: 0:1 Waslikowski (58.), 0:2 Zein (67.), 0:3 Kalkan (82.), SG Dörlinbach/Schweighausen – ASV Nordrach 6:0 (2:0). Mit einer Menge an Chancen für die Schuttertal-SG hätte es für den ASV aus Nordrach beim Gastspiel in Dörlinbach noch viel schlimmer kommen können. Doch trotz des Sechser-Packs muss dem Gast zugute gehalten werden, dass man sich stets redlich bemühte. Doch die Offensive der Gäste war zu harmlos, um die SG in Schwierigkeiten zu bringen. Tore: 1:0 M. Lauer (3.), 2:0 Himmelsbach (27.), 3:0 M. Lauer (48.), 4:0 Geiger (56./FE), 5:0 J. Singler (74.), 6:0 L. Zehnle (85.). Gelbrote Karte für Reis (82.) ASV. SC Hofstetten II – SV Ortenberg 1:1 (1:1). Auch in Hofstetten gab es eine Punkteteilung. Und das ist für die gastgebende Reserve sicher ein Erfolg, gingen doch die Gäste aus Ortenberg als klarer Favorit ins Rennen. Doch die wurden, ehe sie sich richtig sortiert hatten, eiskalt erwischt. Doch das steckte der Gast recht gut weg und Schwend sorgte mit dem 1:1 für den Gleichstand. Doch mehr ließ Hofstettens Reserve nicht zu. Tore: 1:0 Müller (5.), 1:1 Schwend (32.), SSV Schwaibach – FC Wolfach 1:0 (0:0). Der FC Wolfach weiter im freien Fall. Auch beim Gastspiel in Schwaibach konnte die Haas-Elf nicht annähernd überzeugen, präsentierte sich ebenso schwach wie ideenlos und bekam dafür auch die Quittung serviert. Schwaibachs Schutera fasste sich in einem Spiel auf Augenhöhe einmal ein Herz und sorgte mit seinem Treffer nach weniger als einer Stunde Spielzeit für den Heimsieg. Tore: 1:0 Schutera (55.).