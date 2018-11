Offenburg Kinzigtal mit Packung heimgeschickt

DJK Welschensteinach – SV Berghaupten 2:3 (1:0). Auch im letzten Heimspiel des Jahres gelang es der DJK nicht, sich in die Siegerliste zu spielen, es bleibt bei nur vier gewonnen Begegnungen. Doch so ein Spiel verliert derzeit nur die DJK. Nach der 2:0-Führung sah es eine Stunde lang gut aus, eine höhere Führung möglich. Doch Chancen nicht genutzt und die Strafe dafür folgte auf den Fuß: Denn der Gast drehte das Ergebnis. Tore: 1:0 Heizmann (18./HE), 2:0 N. Beha (51.), 2:1 Daniele (59.), 2:2 und 2:3 Kälble (79. + 82.). Rote Karte für Hasan Uka (18.) Berghaupten. FC Fischerbach – TuS Kinzigtal 5:0 (2:0). Der Sieg des FC Fischerbach daheim gegen die Elf aus Halbmeil, den TuS Kinzigtal, geht sicher in Ordnung, doch ist das Ergebnis deutlich zu hoch ausgefallen. Denn die Riedel-Truppe war mitnichten keine fünf Tore schlechter. Die Gäste, die sehr gut mithielten gaben sich erst nach dem dritten Gegentreffer geschlagen. Tore: 1:0 Schätzle (3.), 2:0 Faber (43.), 3:0 Echle (57.), 4:0 Leukel (80.), 5:0 Mayer (85.). FC Ohlsbach – SG Dörlinbach/Schweighausen 2:4 (1:1). Mit einem Auswärtserfolg im Spitzenspiel dieser Liga, pirschte sich die SG aus dem Schuttertal bis auf einen Zähler an den geschlagenen Konkurrenten aus Ohlsbach heran. Dabei ist ein Spieler hervorzuheben: nämlich Jürgen Singler von der Gastmannschaft. Er stellte seine Torjägerqualitäten einmal mehr unter Beweis, war mit vier Treffern bester Torschütze und zugleich auch Matchwinner. Tore: 0:1 J. Singler (9.), 1:1 Geiger (33.), 2:1 N. Wussler (47.), 2:2, 2:3 und 2:4 J. Singler (55., 59. + 90.+2). SV Reichenbach/G – SC Hofstetten II 2:0 (0:0). Der SV Reichenbach/G wurde gestern vor eigenem Anhang seiner Favoritenrolle mit einem 2:0-Erfolg über die Reserve aus Hofstetten voll gerecht und sicherte sich damit auch den Verbleib im einstelligen Tabellenbereich. Doch es dauerte sehr lange, ehe sich die Hausherren in Richtung Heimsieg bewegen konnten. Erst nach gut einer Stunde war mit dem Treffer zum 1:0 der Bann gebrochen. Tore: 1:0 Himmelsbach (64.), 2:0 Harter (82.), Gelbrote Karte für Schwendemann (64.) Hofstetten. FV Biberach – SSV Schwaibach 3:2 (2:0). Die klare Überlegenheit des FV Biberach in den ersten 45 Minuten, ist durch das 3:0 zur Pause mehr als klar definiert. Doch nach Burychs Anschlusstreffer verloren die Hausherren völlig unnötig den Faden, rannten nicht mehr voraus, sondern hinterher. Und nach Bauernschmids 2:3, musste noch um den Heimsieg bangen. Doch mit viel Glück und Geschick sollte es doch noch reichen. Tore: 1:0 Pfaff (14.), 2:0 Thelen (23.), 3:0 Würz (52.), 3:1 Burych (56.), 3:2 Bauernschmid (88.). Ankara Gengenbach – SV Ortenberg 2:2 (0:1). Für die Gäste aus Ortenberg war im Verfolgerduell bei der Ankara in Gengenbach mehr drin. Die gut in die Partie kommenden Gäste, legten mit zwei Treffern, einem kurz vor und einem kurz nach der Halbzeit mit 2:0 ab und steuerten einem Auswärtserfolg entgegen. Doch erst das 1:2 durch Metehan-Ahmet Cakir ließ die Waslikowski-Truppe munterer werden und noch ausgleichen. Tore: 0:1 Daniele (45.), 0:2 Kreit (48.), 1:2 Cakir (62.), 2:2 Waslikowski (84./FE). Gelbrote Karte für Benamar (80.) Ankara. FC Wolfach – ASV Nordrach 5:0 (3:0). Mit einer guten Vorstellung schickte der FC Wolfach den Gast aus Nordrach klar geschlagen wieder auf die Heimreise. Dennis Pracht stellte schon im ersten Durchgang mit seinem Doppelpack früh die Weichen für den später hochverdienten 5:0-Erfolg. Die Gäste aus Nordrach zeigten sich zwar willig, wollten auch mehr erreichen, scheiterten aber immer wieder am kompakten Abwehrverbund der Hausherren. Tore: 1:0 und 2:0 Pracht (25. + 35.), 3:0 Schamm (38.), 4:0 Eigentor (47.), 5:0 Architravo (55.)