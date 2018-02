Das Stuttgarter Folk-Duo Kids of Adelaide muss aufgrund von Verzögerungen der Albumproduktion seine Tournee verschieben. Die Veranstaltung im Waldsee in Freiburg wurde vom 12. April auf den 18. Oktober verlegt. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden.