"Oh Pannenbaum … der etwas andere Weihnachtsabend" mit Tim Boltz am Freitag, 8. Dezember, im Kurhaus Baden-Baden muss aus produktionstechnischen Gründen abgesagt werden. Einen Nachholtermin gibt es nicht. Karten können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden. Foto: Euring