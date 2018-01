Alfons, der Reporter mit der orangefarbenen Trainingsjacke und dem Puschelmikrofon, ist landläufig bekannt als französischer Comedystar. Doch damit ist jetzt Schluss: Denn seit Kurzem ist Alfons Deutsch-Franzose – kein Witz und ganz offiziell mit Einbürgerungsfeier im Hamburger Rathaus. In seinem neuen Programm "Alfons – Jetzt noch deutscherer" erzählt er deshalb am Freitag, 26. Januar, ab 20 Uhr im Kurhaus Baden-Baden nicht nur von seinen sonnigen Kindheitstagen in Frankreich, sondern auch von betörenden, samtig-grauen deutschen Amtsstuben. Foto: Werner