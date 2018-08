Offenburg Jetzt kann Orso kommen

Über die Kosten für die Extra-Bühne hüllt sich die LGS in Schweigen. "Aus Wettbewerbs- und Schadensersatzgründen" könne man zu Finanzierung und Kosten "im Moment keine Aussagen machen", so die LGS auf Anfrage unserer Zeitung. Sie ergänzte jedoch, dass es diesmal ein zusätzliches Angebot an Gastronomie mit weiteren Getränke- und Essenständen sowie eine Extra-Pfandrückgabe geben wird. Hintergrund ist das Gregor-Meyle-Konzert, bei dem es bei der Gastronomie Probleme gegeben hatte.

Der Kippenheimer Wolfgang Roese hat Orso 1993 als "Ortenauer Rock Symphony Orchestra" gegründet, um symphonisch aufbereitete Rock- und Popmusik zu spielen. Das Orchester interpretiert Stücke von Bands wie Deep Purple, Genesis, Yes und Queen. Orso ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Freiburg, 2010 wurde in Berlin eine Dependance gegründet.