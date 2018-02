Im Anschluss an die erfolgreiche Tournee von 2016/2017 zur Unterstützung ihres 16. Studioalbums "The Book Of Souls" steigen Iron Maiden wieder in den Tourbus und legen am Samstag, 30. Juni, einen Stopp beim Messe-Open-Air in Freiburg ein. Die Setliste wird überwiegend Material der Achtziger sowie ein paar Überraschungen enthalten. Wegen der großen Nachfrage wurde die Kapazität nun auf 30 000 Tickets erhöht. Karten: Telefon 0 78 21/2 78 30. Foto: MacMurtrie