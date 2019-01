Ortenau Immer weniger Eltern lassen ihre Kinder impfen

Einer aktuellen Auswertung der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) zufolge sei die Zahl der Masernfälle deutlich angestiegen. So registrierte die Ersatzkasse 2017 bundesweit fast doppelt so viele Masern-Erkrankungen bei ihren Versicherten wie 2016. Über Krankenkassen hinaus sieht die Situation noch schlimmer aus: Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) erkrankten 2017 deutschlandweit insgesamt 929 Menschen an dem gefährlichen Masern-Virus – knapp dreimal so viele wie im Jahr zuvor. In einer Pressemeldung fordert die KKH dringend eine höhere Impfquote für die hochansteckende Infektionskrankheit Masern.

"Zurzeit verfügbare Datenquellen bilden die Impfsituation unvollständig ab", erklärt Claus Gross, Leiter des Gesundheitsamts im Ortenaukreis. Denn: Bundesweit und regelmäßig würden die Impfquoten aktuell nur bei Kindern im Einschulungsalter erhoben. "Bei der zweiten Masernimpfung für Kinder des Jahrgangs 2014 beispielsweise liegt der Ortenaukreis mit einer Impfquote von 66,9 Prozent im Mittelfeld."

Laut Zahlen des Gesundheitsministeriums stieg die Impfquote für Masern bei Kindern in der Ortenau seit 2008 von knapp 54 Prozent bis 2012 auf fast 70 Prozent, um dann erneut auf den aktuellen Wert abzusinken. Zum Vergleich: "Bundesweit sind etwa 78 Prozent der Kinder im Einschulungsalter geimpft", so Gross. In Baden-Württemberg reiche die Spanne von 42 Prozent im Main-Tauber-Kreis mit der geringsten Impfquote bis 82 Prozent im Landkreis Baden-Baden mit der höchsten Impfquote. Die Situation, vor allem in der Ortenau, sei nicht dramatisch. "Im Gegensatz zum europaweiten Geschehen, wo laut Weltgesundheitsorganisation eine Vervierfachung der Masernfälle zu beobachten war, ist im Ortenaukreis eine solche Entwicklung nicht festzustellen", beruhigt Gross.