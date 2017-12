Offenburg Im dritten Jahr ist Mais verboten

Ortenau (red/vk). Um den Maiswurzelbohrer zu bekämpfen, hat das Landratsamt eine Fruchtfolge auf Maisanbauflächen in weiten Teilen der Ortenau angeordnet. In einer entsprechenden Allgemeinverfügung ist festgeschrieben, dass auf einer Fläche höchstens zweimal in drei Jahren Mais angebaut werden darf. Als Beginn der Fruchtfolge gilt der 1. Januar 2017. Wer also auf einem Feld in den Jahren 2017 und 2018 Mais gepflanzt hat, muss 2019 auf dieser Fläche aussetzen. Damit werde die Vermehrung des Schädlings auf diesen Flä-chen wirksam unterbrochen, schreibt das Landratsamt in der Verordnung. Diese sei so frühzeitig erlassen worden, dass die Anbauplanung für 2019 noch möglich sei.