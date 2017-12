"Die Sänger des Männergesangvereins "Harmonie" Ichenheim möchten, wie in den vergangenen Jahren, auch in diesem Jahr der Bevölkerung einige der schönsten deutschen Weihnachtslieder zu Gehör bringen", heißt es in der Ankündigung. Der Männergesangsverein gastiert am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, ab 18.30 Uhr, in der katholischen St. Nikolaus Kirche in Ichenheim. Der Eintritt ist frei. Gegründet wurde der Verein "Harmonie" im Jahr 1868 – im kommenden Jahr 2018 können die Mitglieder somit das 150-jährige Bestehen feiern. Seit 2009 ist Thomas Lusch der Chorleiter, der auch am Abend des Weihnachtskonzerts in der Kirche dem Männerchor die richtigen Töne entlocken wird. Foto: Promo