Hugsweier (red/rha). Die Beat-Men sind eine Rockband aus Lahr, die am Samstag, 3. Februar, im Kulturkeller Koffer in Hugsweier auftritt. Erstmalig hat sich die Band für ihren Auftritt ein neues Programm einfallen lassen, das sich der Musik und dem Leben Bob Dylans widmet. Amerikas größter Songwriter und Folkmusiker hat Lieder und Texte geschrieben, die an Aussagekraft und Eindringlichkeit kaum zu überbieten sind und die amerikanische Folk- und Rockmusik bis heute beeinflussen. Viele seiner Songs sind durch andere Interpreten zu Welthits geworden, "Blowin‘ in The Wind" ist nur ein Beispiel. Wenn die akustischen Gitarren erklingen und die Mundharmonika einsetzt, bleibt die Zeit ein klein wenig stehen. Erinnerungen an Plattenteller und Kellerpartys werden wach. Von ruhig bis rockig, von verträumt bis revolutionär, aber immer mit einem Schuss eigener Interpretation möchten die Beat Men diesen Bob-Dylan-Abend zu einem unvergesslichen Moment machen. Karten: Telefon 0 78 21/5 25 93, E-Mail braun-emf@t-online.de oder im Internet www.koffer-lahr.de.