Offenburg Spatenstich: Hochschule wächst weiter

"Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen", zitierte Finanzstaatssekretärin Gisela Splett Aristoteles und verdeutlichte damit, dass mit dem Spatenstich für den Forschungsneubau RIZ schon eine Menge Arbeit vollbracht wurde. "Wir schaffen die räumliche Voraussetzungen, um Umwelttechnologie, Erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz bestmöglich zu bündeln", so Splett.

Auf dem Dach soll ein Außenlabor entstehen

Der 1600 Quadratmeter große Neubau, der auf dem Gelände nördlich des Campusareals entstehen wird, soll laut dem Baudirektor Karl-Heinz Bühler bereits Ende 2019 fertig sein. "Neben weiteren Arbeitsplätzen wird auch eine sogenannte Technikumshalle entstehen, in der komplexe Versuchsaufbauten unternommen werden können", so Bühler. In den Bauplänen des Forschungszentrums habe man vor allem auf Energieeffizienz geachtet. So werde beispielsweise die Fassade des Gebäudes und das gesamte Technikum in Holz ausgeführt. Außerdem soll eine Photovoltaikanlage zu hundert Prozent den Energiebedarf für Heizen, Kühlen, Lüften und Beleuchten decken.