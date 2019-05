Offenburg Hintergründe von Attacke auf Rentner unklar

Der inhaftierte 25-Jährige, der den Rentner am vergangenen Mittwoch im Bereich des Bahnhofs angegriffen und schwer verletzt haben soll, äußere sich nach wie vor nicht zum Geschehen. Laut Pressemitteilung war der Mann in einen falschen Zug gestiegen und so ungeplant in Offenburg gelandet. Etwa eine halbe Stunde vor dem Angriff auf den 75-Jährigen wurde er offenbar von Beamten kontrolliert. Dabei verhielt er sich wohl unauffällig. Er habe "keinen Anlass zu weiteren polizeilichen Maßnahmen" gegeben, heißt es in der Mitteilung.

Warum der 25-Jährige den Rentner angegriffen hat, ist nach wie vor unklar. Ein politischer Hintergrund sei aktuell aber nicht erkennbar.