Offenburg Hilfe für schwerstkranke Patienten

Überall auf der Station finden sich Weihnachtsdekorationen, Sterne und Kerzen. Es duftet weihnachtlich: nach Zitrusfrüchten und Gewürzen. "Die Station haben wir in Eigenleistung weihnachtlich geschmückt", berichtet Alexandra Costentin, stellvertretende Stationsleiterin, stolz.

Advent und Weihnachten seien, wie auch außerhalb der Station, eine besondere Zeit. "An den Wochenenden lassen wir Weihnachtsmusik laufen", sagt die 51-Jährige. Einige Patienten würden für Weihnachten nach Hause gehen. Andere blieben auf der Station, könnten aber trotzdem ein schönes Weihnachtsfest haben. "Für Heiligabend hat sich die Familie eines Patienten angekündigt", erzählt die Krankenpflegerin voller Freude. Am späten Nachmittag würden seine Angehörigen alles für eine gemütliche Kaffeetafel mitbringen, um gemeinsam mit dem geliebten Menschen in der Küche der Station Weihnachten zu feiern.

Angehörige können rund um die Uhr kommen

Prinzipiell gilt auf der Station: "Angehörige können rund um die Uhr kommen", sagt Costentin. Für diese bestehe auch die Möglichkeit, auf einem Beistellbett die Nacht im Zimmer ihres Verwandten zu verbringen. "Viele Familien kochen auch zu Hause und bringen das Weihnachtsessen mit", berichtet die onkologische Fachkraft.

Natürlich gibt es traurige Momente auf einer Palliativstation. Letztes Jahr an Weihnachten sei eine Patientin gestorben. Sie habe aber noch durchgehalten, bis ihre Tochter aus Kanada zu ihr geeilt war, berichtet Costentin. "Trotz ihres schlechten Zustands war es ihr so wichtig, sich verabschieden zu können". Auch das gehöre dazu. Jedoch: "Wir sind keine Sterbestation, es geht uns um Begleitung und Vorbereitung", betont Costentin.

Ein interdisziplinäres Team aus Ärzten, Pflegern, Physiotherapeuten, Psychologen und Seelsorgern hilft dem Patienten, zu entscheiden, wie es weitergeht: nach Hause, in ein Hospiz oder ein Pflegeheim. Wem es schlecht geht, darf jederzeit wiederkommen. Viele hätten Angst vor der Palliativstation, stellt Nieder fest. "Diese Sichtweise lässt nach, wenn sie hier sind", weiß die Medizinerin und sagt: "Ich denke, die Angst vor der Palliativ-Medizin ist unbegründet".

Der Hospiz-Verein Lahr ist eng mit der Palliativ-Station des Ortenau-Klinikums verbunden, unterstützt diese auch finanziell. Interessierte können sich unter Telefon 07821/ 9 82 28 60 an ihn wenden. Eine Besichtigung der Station in Lahr oder des Hospizes "Maria Frieden" in Offenburg sei nach Absprache kein Problem, sagt Diana Stephan, hauptamtliche Mitarbeiterin des Vereins.