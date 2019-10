Offenburg Hersteller muss Kaufpreis erstatten

Offenburg - Das Offenburger Landgericht hat am Montag einen Autohersteller im Rahmen des Diesel-Skandals zu Schadensersatz verurteilt. Dieser hatte eine illegale Anschalteinrichtung verbaut. Laut Urteil kann der Autokäufer der geklagt hatte den Ersatz des Kaufpreises verlangen – minus der von ihm gefahrenen Kilometer. Das Fahrzeug muss der Kläger an den Autohersteller herausgeben, so das Landgericht in einer Pressemitteilung.