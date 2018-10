Offenburg Oberschopfheim gewinnt Nachbarschaftsduell

SV Hausach – SV Oberwolfach 0:2 (0:1). Die ersten 20 Minuten offen, dann gab es den frühen Platzverweis und nach einer halben Stunde die Gästeführung. Die Hausherren stellten danach um und hatten in der Folge sogar mehr vom Spiel und durch Simon Dürr die große Ausgleichsmöglichkeit, die aber vergeben wurde. Und nach dem zweiten Platzverweis schwanden die Kräfte des SVH zusehens. Tore: 0:1 Wolf (33.), 0:2 Erhardt (83.). Rote Karte für K. Wille (21.), und gelbrote für P. Schmider (75.). SC Offenburg – SV Oberkirch 4:2 (0:1). Der SV Oberkirch kommt einfach nicht in die Spur. Doch wer das Auftreten der Baumann-Truppe in Offenburg verfolgen konnte, sah einen Gast, der dem gastgebenden Favoriten alles abverlangte, ehe sich der in die Siegerliste schreiben durfte. Halbzeit eins sah eine Gastmannschaft die sehr gut aufspielte, eine hohe Laufbereitschaft an den Tag legte und verdientermaßen zur Pause knapp vorne lag. Doch dem SC Offenburg gelang durch einen Pleger-Doppelschlag die Wende und siegte am Ende noch mit 4:2. Tore: 0:1 Basar (22.), 1:1 und 2:1 Pleger (48. + 63.), 2:2 Baumann (77.), 3:2 Bayer (85.), 4:2 Cisse (87.) FV Unterharmersbach – FV Ettenheim 3:2 (1:2). Der FVZ durfte sich erst nach hartem Kampf über drei Punkte freuen. Gegen Schlusslicht Ettenheim, das sich teuer verkaufte, zur Pause sogar in Führung lag, war alle Kraft nötig, um sich vor eigenem Anhang durchzusetzen. Dabei schien nach Schwarzs‘ Führung alles planmäßig zu verlaufen, hätten da nicht Mühlhaus und Enderle dem FVZ in die Suppe gespuckt. Doch der treffsichere Patrick Ben-Aissa sorgte für den erhofften Heimsieg. Tore: 1:0 St. Schwarz (11.), 1:1 Mühlhaus (26.), 1:2 J. Enderle (31.), 2:2 und 3:2 Ben-Aissa. (46. + 67.) VfR Elgersweier – Zeller FV 1:0 (1:0). Paul Heine mit seinem sehr frühen Treffer, bereits nach sechs Minuten, entschied das Spiel zugunsten der Hausherren, die dadurch in der Spitzengruppe der Liga auftauchen. Doch der VfR kam nicht wie sonst in die Gänge, auch das frühe 1:0 gab keine Ruhe im Spiel der Ziebold-Truppe. Dazu musste auch noch Lars Bischler nach einer halben Stunde verletzungsbedingt passen. Tore: 1:0 Heine (6.). FV Sulz – FV Rammersweier 5:1 (2:0). Mit einem verdienten 5:1-Heimerfolg schiebt sich die Herdrich-Elf näher an die Top-Five heran. Ein Doppelschlag von Pies und Nesch, schon nach einer Viertelstunde, leitete den glatten Heimsieg ein. Immer, wenn die Gelb-Schwarzen Gas gaben, kam der Gast in Schwierigkeiten, immer, wenn Sulz zurückschaltete, wurde Rammersweier stärker. Doch der Tabellensechste hatte alles im Griff, traf fünf Mal ins Schwarze und zeigte sich in guter Verfassung. Tore: 1:0 Pies (10.), 2:0 Nesch (15.), 3:0 Bojang (64.), 3:1 Hug (73.), 4:1 und 5:1 Bojang (78./80.) Rote Karte für D. Paris (68.) Rammersweier. SV Oberharmersbach – SV Haslach 2:0 (0:0). Der gastgebende SVO setzte sich im Derby gegen Haslach mit 2:0 durch. In Halbzeit eins ein Chancenplus für Oberharmersbach, doch ein Treffer gelang bis zur Pause nicht. Fünf Minuten nach Wiederanspiel fasste sich Haubold ein Herz und bezwang den Gästekeeper zum ersten Mal, ehe Matthias Lehmann für den Endstand sorgte. Tore: 1:0 Haubold (50.), 2:0 Matth. Lehmann (81.) FSV Seelbach – VfR Willstätt 2:2 (1:1). Die ersatzgeschwächt ins Spiel gegangen Schuttertäler, erreichten ein verdientes 2:2-Unentschieden. Der FSV hatte im ersten Durchgang mehr vom Spiel, gingen verdient in Führung, die Tim Steurer aber konterte. Kloos brachte nach Seitenwechsel den FSV nach vorne, doch die Aktionen der Bologna-Elf waren nicht mehr so zwingend wie vor der Pause. Tore: 1:0 Roth (7.), 1:1 Steurer (26.), 2:1 Kloos (48.), 2:2 Steurer (86.) SC Lahr II U23 – SV Oberschopfheim 0:3 (0:1). Der Favorit aus Oberschopfheim setzte sich in Lahr durch, doch das Ergebnis täuscht über den Spielverlauf hinweg. Denn das Lahrer Perspektivteam war über Strecken ein ebenbürtiger Gegner, vergaß dabei nur das Toreschießen, das machte der Gast besser. Dimitri Holm bescherte den SVO eine Pausenführung. Und der SC kam nach Wiederbeginn trotz Bemühungen einfach nicht mehr heran. Tore: 0:1 Holm (15.), 0:2 Rothmann (72.), 0:3 Hofstetter (86.). SC Durbachtal II – SV Niederschopfheim 1:1 (0:1). Das Unentschieden der Durbachertaler SC-Reserve ist zwar ein Erfolg, doch viel gebracht hat er nicht. Denn nach wie vor bleibt Durbachtal in den Niederungen der Tabelle hängen. Der als Favorit angereiste SVN war nicht in der Lage, Akzente zu setzten. Osim Nabtis Führungstreffer vor Seitenwechsel ein Zufall. Der nach Wiederanspiel folgende Ausgleich durch Spinner verdient, doch danach stellten beide das Toreschießen ein, so dass es beim 1:1-Unentschieden blieb. Tore: 0:1 Nabti (41.), 1:1 Spinner (49.)