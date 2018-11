Offenburg Haslach kann Rückstand in Sieg umwandeln

SV Haslach – Zeller FV 6:3 (3:2). Nach einer Viertelstunde lag der SVV total am Boden, die Gäste, mit langen Bällen operierend, führten mit 2:0. Doch dann erlebten die Haslacher Fans eine Traumviertelstunde ihrer Elf. In dieser Phase schlug es beim Gast gleich dreimal ein, die gastgebende Rauer-Truppe führte zur Pause mit 3:2. Mit dem 4:2 schien alles klar. Doch nach dem Anschluss zum 4:3 wurde die Partie wieder spannend. Zell wollte nämlich mehr und versuchte alles, um zurückzukehren: Doch die Bemühungen waren nicht von Erfolg gekrönt. Nach dem SVH-Doppelpack war die Messe gelesen. Tore: 0:1 Gibi Bah (7.), 0:2 Becker (11.), 1:2 Balta (16.), 2:2 Negrini (18.), 3:2 und 4:2 Balta (22. + 51.), 4:3 Gibi Bah (61.), 4:3 Hauer (71.), 6:3 Negrini (84.). Gelbrote Karte für Gibi Bah (87.) Zell. FV Unterharmersbach – FV Rammersweier 3:2 (0:1). Die abstiegsbedrohten Gäste aus Rammersweier spielten gut auf und Ivo Barisic sorgte mit seinem Treffer für den 1:0-Halbzeitstand. Nach dem 0:2 hätte sich der FVU über einen höheren Rückstand nicht beschweren können. Die Wende kam nach Gepperts Anschlusstreffer. Ben-Aissa sorgte noch für den Siegtreffer. Tore: 0:1 Barisic (14.), 0:2 Hug (49.), 1:2 Geppert (62.), 2:2 St. Schwarz (76.), 3:2 Ben-Aissa (89.). Gelbrote Karte für Hügel (88.) Rammersweier. VfR Elgersweier – SV Hausach 3:2 (3:0). In Elgersweier war man nach 90 Minuten zwar froh über den Heimsieg, sprach aber davon, dass man mit einem blauen Auge davongekommen ist. Hausach traf dreimal Aluminium und hatte auch sonst viele Tormöglichkeiten. Doch das Glück stand gestern auf Seiten des VfR Elgersweier. Trotz Überlegenheit mussten die Kinzigtäler ohne Zähler die Heimreise antreten. Tore: 1:0 Bischler (15./FE), 2:0 John (32.), 3:0 Bischler (40.), 3:1und 3:2 Hesse (72. + 83.). FV Sulz – SC Lahr 2 U23 1:1 (1:0). Jens Kiesele sorgte mit seinem Treffer zum 1:0 zeitgleich mit dem Pausenpfiff für eine Sulzer Führung. Doch nach Wiederbeginn wurde das Derby zerfahren. Viele Unterbrechungen hemmten den Spielfluss beider Teams. Den Gästen gelang in der Schlussphase der glückliche Ausgleich. Das Leder prallte von der Latte zurück ins Feld und Menninger war der Glückspils, der die Kugel im Nachschuss im gegnerische Netz versenkte. Tore: 1:0 Kiesele (45.), 1:1 Menninger (81.). Gelbrote Karte für Adda (67.) Lahr. SV Oberharmersbach – SV Oberschopfheim 3:3 (0:2). Für den SV Oberharmersbach war es ein Punktgewinn für die Moral. Doch es begann wie zuletzt auch, die Hausherren schenkten dem Gast einfache Gegentore. Doch der gastgebende SCO kam gut aus der Kabine, drehte innerhalb von fünf Minuten das Ergebnis, lag auf einmal mit 3:2 vorne. Hätte man, einen vierten Treffer nachschieben können, wäre vielleicht sogar ein Heimsieg möglich gewesen. So musste man noch den Ausgleich hinnehmen. Tore: 0:1 M. Wenzel (13.), 0:2 Burg (44.), 1:2 Haubold (47.), 2:2 G. Boser (49.), 3:2 Lehmann (52.), 3:3 J. Wenzel (65./FE). FSV Seelbach – SV Oberwolfach 0:1 (0:1). Der FSV Seelbach verkaufte sich vor einer stattlichen Kulisse auf eigenem Grün gegen den souveränen Spitzenreiter gut, ließ sich nur durch einen von Herrmann verwandelten Strafstoß aus der Bahn werfen. Wenn man die erste Hälfte Revue passieren lässt, kann sogar von Vorteilen der Schuttertäler gesprochen werden. Die Gäste aus Oberwolfach hatten Mühe, sich durchzusetzen, die FSV-Akteure gaben ihr Bestes, konnten immer wieder stören. Doch am Ende war alles umsonst, der Favorit nahm alle Punkte mit. Tore: 1:0 Herrmann (75./FE). Gelbrot für Echle (85.) Oberwolfach. FV Ettenheim – SV Oberkirch 0:0 (0:0). Für Oberkirch war das torlose Remis sicher ein gewonnener Punkt. Ettenheim muss von zwei verlorenen reden. Denn aufgrund des deutlichen Chancenplus wäre ein Sieg möglich. VfR Willstätt – SV Niederschopfheim 1:0 (1:0). Wenn es am Ende auch nochmals eng wurde, der knappe Sieg muss in die Kategorie verdient eingereiht werden, denn im ersten Abschnitt zeigte Willstätt eine gute Leistung, war die bessere Mannschaft. Und diese Überlegenheit dokumentierte Daniel Schaffelke nach einer halben Stunde Spielzeit. Tore: 1:0 Schaffelke (29.). SC Durbachtal 2 – SC Offenburg 0:4 (0:1). Der SC Offenburg bleibt weiterhin am Spitzenreiter Oberwolfach dran. Gestern entführte der SCO beim SC Durbachtal glatt mit 4:0, Sieg und Punkte. Doch der gastgebende Außenseiter verkaufte sich eine Halbzeit lang gut, war aber nicht so effektiv wie die Gäste. Tore: 0:1 Semanoukian (10.), 0:2 Cisse (57.), 0:3 Kempf (64.), 0:4 Bayer (87.)