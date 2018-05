Offenburg "Hartes Wochenende" für die Macks

ausgebrochen?

Die Polizei vermutet den Brandherd in einer Lagerhalle im Backstage-Bereich des niederländischen Themenbereichs, in der sich hauptsächlich Kleidungsstücke für die Shows befanden. Von dort aus dürfte sich das Feuer auf die nahen Attraktionen in "Skandinavien" und "Holland" ausgebreitet.

Wer hat alles geholfen?

Bei dem Großeinsatz waren 550 Einsatzkräfte involviert, davon 300 Kräfte der Feuerwehr, 150 des Rettungs- und Sanitätsdienstes, 50 Kräfte des THW und 50 Kräfte der Polizei. Allein die Lahrer Feuerwehr war mit 70 Männern, drei Löschzügen und der Drehleiter vor Ort. Landrat Frank Scherer dankte am Montag in einer Mitteilung den Rettungskräften um Kreisbrandmeister Bernhard Frei, dass sie "Gefahr für Leib und Leben abwehren und eine großflächige Ausbreitung des Feuers verhindern" konnten.

Wie hoch ist der Schaden?

Offiziellen Verlautbarungen des Europa-Parks zufolge ist bei dem Brand ein "Schaden im zweistelligen Millionenbereich" entstanden. Parksprecherin Corina Zanger erklärte, dass der Park erst genaue Angaben zu den entstehenden Kosten machen kann, sobald feststeht, was genau auf dem abgebrannten Bereich neu gebaut wird. So weit sei man aber noch nicht.

Ist der Ruster Polizeiposten in die Ermittlungen involviert?

Ja. Die neue Dependance des Lahrer Polizeireviers, die erst vor anderthalb Wochen im alten Rathaus ihren Posten bezogen hat, leitete bis Montag die Ermittlungen. Mittlerweile hat aber – wie üblich in solch gravierenden Fällen – die Offenburger Kriminalpolizei die Federführung übernommen. Eine buchstäbliche Feuertaufe also für die acht Beamten des Ruster Polizeipostens.

Ist der Park versichert?

Der Schaden bleibt nicht am Ruster Freizeitunternehmen hängen, das zurzeit ohnehin die größte Investition seiner Geschichte stemmt – der Bau des 150 Millionen Euro teuren Wasserparks. Gegen den Brand auf dem Parkgelände sei man versichert, betont Corina Zanger.

Was sagt Familie Mack?

Michael Mack schrieb kurz nach dem Brand auf Twitter, dass es "ein trauriger Tag für den Europa-Park" sei. Er dankte allen, "die uns helfen, unser Lebenswerk zu retten. Kann meine Gefühle nicht ausdrücken", so Mack in englischer Sprache. Weitere Stellungnahmen der Betreiberfamilie gibt es nicht – die Macks haben sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und geben zurzeit keine Interviews. Es sei für die Familie "ein hartes, sehr emotionales Wochenende" gewesen, schließlich stecke gerade in der nun zerstörten Attraktion "Piraten in Batavia" viel Herzblut und viel Liebe zum Detail, bittet Parksprechein Corina Zanger um Verständnis für diese Zurückhaltung.

Wie geht es mit den "Piraten" weiter?

Vor dem Eingang in die frühere Piraten-Unterwelt ist eine große Pfütze mit Löschwasser zu sehen, außerdem verkohlte Holzteile. Die Fassade scheint intakt zu sein –­ doch das ganze Ausmaß des Schadens ist von außen nicht zu ermessen. Das Fahrgeschäft grenzt an die abgebrannte Lagerhalle und ist ebenso wie diese ein Raub der Flammen geworden. Hinter dem Eingang zu den "Piraten" – nur noch Schutt und Asche. Die siebenminütige Bootsfahrt durch die exotische Welt der Piratenstadt Batavia war bei vielen Gästen sehr beliebt, ­obwohl – oder gerade weil – es dort gemütlicher zuging als auf den High-Speed-Achterbahnen. "Batavia"-Freunde haben eine Facebook-Gruppe gegründet, die sich für den Wiederaufbau der Attraktion stark macht – die Gruppe hatte am Montag bereits mehr als 1000 Mitglieder. Wie es mit den "Piraten" weitergeht, ist aber noch völlig offen. In den nächsten Wochen soll ein Konzept erarbeitet werden, teilt Corina Zanger mit.

Welche Attraktionen sind noch außer Betrieb?

Außer den "Piraten in Batavia" sind das Fjord Rafting und das Fahrgeschäft Koffiekopjes (die drehenden Kaffeetassen im holländischen Themenbereich) zurzeit geschlossen. Diese beiden Attraktionen sind zwar nicht zerstört worden, liegen aber direkt neben dem Brandort – so lange dort nicht aufgeräumt ist, werden sie nicht wieder in Betrieb genommen, so Corina Zanger. Von insgesamt etwa 100 Attraktionen im Freizeitpark sind aktuell also nur drei nicht nutzbar.

Wie reagiert die Politik?

Frank Scherer verspricht den Macks "volle Unterstützung beim Wiederaufbau". Dafür sei im Landratsamt eine Task-Force gebildet worden. "Als Bündelungsbehörde mit den entscheidenden Fachämtern werden wir den Park dabei unterstützen, schnellstmöglich mit der Planung und Umsetzung von Instandsetzungen und Neubauten starten zu können", so der Landrat.

Wie reagieren die Fans?

Mit sehr viel Mitgefühl. In sozialen Netzwerken drücken Tausende von Stammgästen ihre Anteilnahme aus. So schreibt eine Besucherin auf der Facebookseite des Parks: "Der Familie Mack und allen Angestellten viel Kraft in der schweren Zeit."

Die Meldung vom Großbrand verbreitete sich am Samstag im Internet wie im Flug. Der Vergnügungspark nutzte bereits um 19.07 Uhr Facebook, um über das Geschehen zu informieren – erst auf Französisch, etwa eine Viertelstunde später dann auch auf Deutsch. Sofort teilten zusammengerechnet 3521 Personen die erste Reaktion des Parks. Über 3000 User brachten unter diese Posts ihre Trauer zum Ausdruck. Dass das Interesse riesig ist, zeigen auch die mehr als 30 000 Abrufe des ersten Online-Artikels der Lahrer Zeitung zum Brand. Auch bei Google Trends spiegelt es sich wieder: Am Tag des Großbrands schoss der Suchbegriff "Europapark" auf Platz zwei der beliebtesten Suchanfragen in Deutschland. Nur das Finale der Champions League fand an dem Tag noch größeres Interesse. Auch in der Schweiz wurde der Großbrand verfolgt: Laut Google Trends ist die Zahl der Schweizer, die nach dem Begriff "Europapark" suchten, höher als die der User in Deutschcland. js