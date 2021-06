Rauchwolke ist weit über Offenburg zu sehen. Feuer soll von Auto auf Halle übergegriffen haben.

Offenburg - Eine dicke schwarze Rauchwolke ist am Montagnachmittag über der Offenburger Oststadt geschwebt – und war auch noch weit darüber hinaus zu sehen.

Nach ersten Erkenntnissen soll am Montagnachmittag, kurz vor 15.30 Uhr, in der Straße "Beim alten Ausbesserungswerk" aus bislang unklarer Ursache ein Auto in Brand geraten sein. Das Feuer hat sich auf eine dortige Halle übertragen, teilt die Polizei mit.

Laut dem Nachrichtenportal Einsatz-Report 24 sollen bei dem Alten Ausbesserungswerk gegenüber des großen Briefzentrums insgesamt mehrere Fahrzeuge und eine Containerhalle lichterloh in Flammen gestanden sein. Durch die enorme Trockenheit und die Hitze habe sich das Feuer rasch ausgebreitet.

Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungskräften

Die Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Gefahrenbereich wurde weiträumig abgesperrt. Es kommt deshalb auch zu Straßensperrungen in diesem Bereich.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Einsatz. Für die Löscharbeiten wurden auch Schaummittel eingesetzt.

Update:

Laut Polizei sind die Löscharbeiten der Feuerwehr am fühen Montagabend noch immer im Gange. Mitarbeiter und Kunden der umliegenden Firmen seien vorsorglich evakuiert worden.

Der Brandort sei an den Verkehrspunkten Kreisverkehr zur Rammersweierstraße, Einmündung Moltkestraße/Prinz-Eugen-Straße und Einmündung Rammersweierstraße/Beim alten Ausbesserungswerk abgesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich das Feuer bei Reparaturarbeiten an einem Opel entfacht. Hierbei habe sich ein Mann leichte Brandverletzungen zugezogen.