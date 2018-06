Offenburg Großbrand in Rust spitzt Klinik-Debatte zu

Ortenau (red/ng). Die Schließung der Kliniken in Ettenheim, Kehl und Oberkirch hätten keine Auswirkungen auf die Notfallversorgung bei einer größeren Katastrophe, etwa im Europa-Park. Das schreibt das Landratsamt an die Mitglieder des Krankenhausausschusses. Es gebe ein Konzept für einen Massenfall von Verletzten, kurz "ManV". Danach würde nahe am Ort der Katastophe ein sogenannter " Behandlungsplatz" eingerichtet werden, wo die Patienten schnellstmöglich medizinisch beurteilt, versorgt und weitertransportiert werden. FDP-Kreisrat und Notarzt Karlheinz Bayer weist diese Aussage als "einseitig" und "zum Teil falsch" zurück. Er ist der Meinung, dass bei den Überlegungen zur künftigen Klinik-Struktur die Katastrophenmedizin nicht außer Acht gelassen werden dürfe und, "dass alle Standorte neben der Regelversorgung auch Aspekte der Notfallversorgung haben." Weiter schreibt er, dass es keineswegs das erste Mal sei, dass man den Kreisräten eine simple Meinungsäußerung mitteile, "als sei es ein Gesetz".