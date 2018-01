Amazing Grace nennen ihre Fans die aus Jamaika stammende Grace Jones, die seit den späten 70ern vor allem als Ikone berühmt ist. Einer der letzten Paradiesvögel, die die Bühnen der Welt bevölkern, ist auch mit fast 70 Jahren ein vor Energie sprühender Star. Sophie Fiennes hat sie über mehrere Jahre mit der Kamera begleitet. Ab heute, Mittwoch, läuft die Dokumentation exklusiv und nur für eine Woche in der "Harmonie" in Freiburg. Beginn ist jeweils um 20.50 Uhr, am Samstag um 22.30 Uhr. Foto: Fiennes