Offenburg Glück den Wolfachern nicht hold

FC Wolfach – FC Fischerbach 0:2 (0:0). Das Glück ist der jungen Wolfacher Mannschaft weiterhin nicht unbedingt hold. Denn aufgrund der guten Spielweise in der ersten Halbzeit hätte man eine Führung verdient gehabt. Nach Seitenwechsel dann eine ausgeglichenere Partie, in der dem Gast nach schönem Spielzug die Führung gelang. Und als Wolfach dann mehr, zumindest den Ausgleich wollte, wurde man ausgekontert. Tore: 0:1 Eble (54.), 0:2 Schnaitter (88.). Ankara Gengenbach – SG SG Dörlinbach/Schweighausen – Ankara Gengenbach 3:1 (1:0). Die Waslikowski-Truppe stoppte mit einem 3:1-Erfolg den Vorwärtsmarsch der SG aus dem Schuttertal, schob sich damit selbst auf den sechsten Rang nach oben. In einem von beiden Seiten recht intensiv geführten Spiel, hatte Ankara Gengenbach ein Chancenplus, agierte auch effektiver, nutzte die herausgespielten Möglichkeiten konsequenter gegen einen keinesfalls schwachen Gegner. Tore: 1:0 Ilenge (25.), 2:0 Kalkan (52.), 2:1 L. Zehnle (56.), 3:1 Hofmann (64.). FV Biberach – SV Berghaupten 0:0 (0:0). Keine Tore in Biberach. Die Hausherren gingen mit viel Mut und Hoffnung ins Duell der beiden Tabellennachbarn, doch am Ende reichte es nur zu einem torlosen Remis. Warum? Weil man einfach nicht die Lücke in der Abwehr des SV Berghaupten fand. Da auch die Gäste kein Rezept fanden, um die Defensive der Biberacher zu überrumpeln, blieb‘s bei der gerechten Punkteteilung. Tore: – SV Reichenbach/G – TuS Kinzigtal 7:1 (3:1). Etwa eine halbe Stunde lang zeigten sich die Gäste auf Augenhöhe. Spielertrainer Manuel Riedel konterte die frühe Führung des gastgebenden Favoriten durch Jan Braun bereits fünf Minuten nach dem Rückstand. Doch Braun traf kurze Zeit später erneut zur Führung und Harter sorgte für den 3:1-Halbzeitstand. Nach der Ampelkarte war dann der Wiederstand der Gäste gebrochen. Tore: 1:0 J. Braun (11.), 1:1 Riedel (15.), 2:1 J. Braun (18.), 3:1 Harter (28.), 4:1, 5:1 und 6:1 Bischler (61., 69. + 77.), 7:1 A. Braun (89.) Gelbrote Karte für S. Maier (52.) TuS. FC Ohlsbach – SV Diersburg 2:2 (2:1). Für den FCO war mehr drin. Hätte der entthronte Spitzenreiter in den ersten 45 Minuten, als man klar den Ton angab, nur einige der hochkarätigen Möglichkeiten mehr genutzt, am Ende hätte sicher ein Heimsieg gestanden. Doch eine zu lasche Einstellung nach Wiederbeginn machte die Gäste dann stärker und sie witteten zunehmend ihre Chance. Mit Erfolg, Viol glich zum 2:2-Unentschieden aus. Tore: 0:1 Viol (2.), 1:1 Geiger (8.), 2:1 Schneider (25.), 2:2 Viol (85.). SV Ortenberg – SSV Schwaibach 4:1 (3:0). Die Mannen von Trainer Marc Hertwig kamen gestern vor eigenem Anhang gegen Schwaibach zu einem glatten und nie gefährdeten 4:1-Heimerfolg. Schon nach drei Minuten stand es 2:0 für den Favoriten, nach einer Stunde sogar 4:0. Als der SV dann einen Gang herausnahm, wurde der Gast dann auch frecher. Und Jonas Schmidt nutzte die Gunst der Stunde zum Ehrentreffer. Tore: 1:0 Kreit (3.), 2:0 Fabich (4.), 3:0 und 4:0 Vollmer (30. + 62.), 4:1 Schmidt (70.) ASV Nordrach – SC Hofstetten II 2:1 (1:1). Ein unterm Strich etwas glücklicher Sieg für den ASV Nordrach. Die Gäste aus Hofstetten gerieten zwar in Rückstand, glichen aber bald aus und vergaben im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs gute Möglichkeiten, um dennoch mit einer Führung in die Pause zu gehen. Und das rächte sich nach Wiederanspiel. In der dann ausgeglichenen Partie gelang den Hausherren durch Junker der Siegtreffer. Tore: 1:0 Webering (24.) 1:1 Cl. Neumaier (29.), 2:1 Junker (83.).