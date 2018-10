Offenburg Gipfeltreffen beim FC Wolfach

SC Hofstetten II – SG Dörlinbach/Schweighausen. In der Bilanz der SC-Reserve wird es wahrscheinlich auch nach dem Mittwochspiel bei einer eins in der Spalte der gewonnenen Spiele bleiben. Die neue Schuttertal-SG reist als hoher Favorit nach Hofstetten und möchte das Spitzentrio angreifen.

SSV Schwaibach – SV Berghaupten. Der SSV Schwaibach muss heuer ganz kleine Brötchen backen und hat es deshalb noch nicht geschafft, sich in die Siegerliste zu spielen. Der nächste Gegner Berghaupten machte zuletzt einen großen Sprung nach vorne und möchte diese Richtung beibehalten.

SV Ortenberg – TuS Kinzigtal. Zwei Niederlagen in Folge und Ortenberg hat die Führung mit Rang sechs getauscht. Es wäre laut deren Trainer Marc Hertwig an der Zeit, dass die Elf wieder in die Spur zurückkehre. Doch der TuS hat den Titel Punktelieferant endgültig abschütteln können, deshalb wird diese Partie für Ortenberg kein Selbstläufer werden.

ASV Nordrach – SV Diersburg. Zwei Mannschaften, denen mehr zugetraut wurde, stehen sich morgen auf dem Kunstrasen in Nordrach gegenüber. Momentan sieht es so aus, als fände die Mannschaft aus Diersburg eher zur gewohnten Stärke zurück.