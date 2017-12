Offenburg Geteilte Leidenschaft

Dieses Konzert ist ein Gipfeltreffen zweier Sänger aus unterschiedlichen Musikrichtungen und Generationen. Sie werden solistisch und im Duett zu hören sein – frei nach dem Motto: "Can’t we be friends"? Auch Klassiker wie "You are so beautiful", "Mr. Pianoman" oder "Can’t wait until tonight" stehen auf der gemeinsamen Set-List.

Max Mutzke ist in seiner Heimat Baden-Württemberg natürlich kein Unbekannter: Er mischt in seiner Musik Pop-Rock, Soul, Funk und Jazz und singt in Deutsch wie in Englisch. Bassbariton Thomas Quasthoff hat sich vom klassischen Gesang zurückgezogen. Seitdem singt er Jazz, macht Kabarett und verblüfft mit intelligent humorvollen Programmen.

Noch gibt es Tickets, doch das Festspielhaus wird am Samstag wohl ziemlich voll sein, wenn zwei Edelstimmen und eine hochkarätig besetzte Band losjazzen.