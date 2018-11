Offenburg Gegen das Vergessen

Vortrag "Jüdische Schicksale im Amtsbezirk Lahr" (Gebetsräume der ehemaligen Synagoge in der Altdorfer Eugen-Lacroix-Straße): In einem Bildervortrag beleuchtet Norbert Klein am Montag, 12. November, ab 19 Uhr nicht nur die Gründe für diese Taten und die Geschehnisse der Reichskristallnacht, sondern auch die Zunahme der Ausgrenzungen der jüdischen Bevölkerung und deren anschließende Leidensschicksale werden dargestellt. Der Schicksalsweg aus dem Amtsbezirk Lahr führte bei der Deportation am 22. Oktober 1940 ins Internierungslager nach Gurs und von dort im August 1942 über Paris-Drancy ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Der selbe Vortrag wird am Freitag, 9. November, ab 10 Uhr auch in der Aula der Heimschule Ettenheim vor den Oberstufenklassen gehalten. Gäste sind willkommen, heißt es in der Ankündigung. Film "Menashe" (Kino Kenzingen): Der Film, in dem ein jüdisch-orthodoxer Vater um das Sorgerecht für seinen Sohn kämpft, wird am Samstag, 10. November, um 20 Uhr und Dienstag, 13. November, gezeigt. Beim letzten Termin in Anwesenheit von Holocaust- Zeitzeugin Inge Auerbacher. Konzert Offenburger Kammer-Ensemble (ehemalige Synagoge Kippenheim): Stücke der Komponisten Felix Mendelssohn, Eric Satie, Arnold Schönberg und Gideon Klein sowie von dem aus Kippenheim stammenden Kantoren Albert Weill werden am Sonntag, 11. November, ab 17 aufgeführt. Zeitzeugenvortrag mit Inge Auerbach: Inge Auerbach spricht am Montag, 12. November, ab 11 Uhr im Bildungszentrum Ettenheim, am Freitag, 16. November, ab 15 Uhr in der Kunsthalle Altdorf und am Samstag, 17. November, von 14 bis 16 Uhr in der ehemaligen Synagoge Kippenheim.