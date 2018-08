Offenburg Gedenkstätten und Synagogen öffnen am Sonntag

So werden in der ehemaligen Synagoge Kippenheim, Poststraße 17, um 14, 15 und 16 Uhr Führungen angeboten. Und in Offenburg bietet das Museum im Ritterhaus eine Führung in der Ausstellung "Vom Bad zum Brunnen" in der Mikwe ein. Geöffnet ist sie von 13 bis 17 Uhr. Zudem wird um 11 Uhr im Museum Ritterhaus die "Jüdische Geschichte in Offenburg am Beispiel der Familie Cohn" bei einer Führung mit Marion Herrmann-Malecha erzählt.

Um 14 Uhr führt dann Cornelia Kalt-Jopen über den jüdischen Friedhof Offenburg. Los geht es an der Einsegnungshalle im historischen Waldbachfriedhof.

Der Förderverein ehemalige Synagoge/Kunsthalle Altdorf öffnet sein Haus schon am Samstag, 1. September, um 20 Uhr mit dem Dokumentarfilm "Dem Nazi-Terror entkommen", in dem einige der 10 000 von England geretteten Kinder von ihren Erlebnissen berichten. Zu sehen ist da auch schon die Ausstellung über jüdische Zeitzeugen aus der südlichen Ortenau, unter ihnen auch die durch den Kindertransport geretteten Richard Levi und Hedy Wachenheimer-Epstein. Am Sonntag öffnet sie von 10 bis 18 Uhr.