Offenburg Flora und Fauna im Fokus

Bei der Kartierung von Eidechsen werde zunächst eine Habitatsanalyse durchgeführt, um herauszufinden, welche Gebiete als Lebensraum in Frage kommen: "Auf diesen Flächen werden dann gezielte Sichtbeobachtungen durchgeführt." Auch mögliche Verstecke der Tiere werden kontrolliert. So können die Gutachter feststellen, welche Eidechsenarten in dem Gebiet leben. "Bei Haselmaus und Biber werden die Gebiete auf typische Fraßspuren untersucht." Für die Kartierung der Amphibien schaue man nach den Wanderwegen von Fröschen und Kröten. "Hier werden die Tiere beobachtet und stichprobenartig per Hand eingefangen."

Da manche Tierarten Winterschlaf halten oder im Lauf der Jahreszeiten wandern – wie Störche oder viele Singvögel – laufen die Untersuchungen wiederholend über mehrere Monate.

Die Kartierung des Streckenabschnitts wird im Zuge der sogenannten Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) durchgeführt. Mit ihr werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter "Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima sowie Kultur- und Sachgüter" betrachtet, so die Definition der Bahn. Die Studie ist Grundlage der Umweltverträglichkeitsprüfung, die im Rahmen der Genehmigungsplanung durchgeführt wird.

Weitere Informationen: www.karlsruhe-basel.de