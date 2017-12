Zum 20. Mal gibt es bis 13. Dezember Gelegenheit, neue anspruchsvolle italienische Produktionen im Original mit deutschen Untertiteln zu sehen; Filme, die in ihrem Heimatland bereits erfolgreich gestartet sind, an Festivals teilgenommen und Preise gewonnen haben. So auch "Lasciati Andare" von Francesco Amato über den Psychoanalytiker Elia heute um 19 Uhr sowie am Sonntag, 10. Dezember, um 16.45 Uhr im Friedrichsbau Freiburg. Programm: www.friedrichsbau-kino.de/info/CinemaItalia.php. Foto: Promo