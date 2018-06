Offenburg Feierstimmung mit Wehmut

Zwischen 2004 und 2014 organisierte der Förderverein den "Weihnachtstreff", 2015 feierte Wylert sein 650-jähriges Bestehen. "So viele Besucher hat unser Dorf wahrscheinlich noch nie gesehen", hob Fäßler hervor. Sein Dank galt Hermann Jung, dem Vorsitzenden der Vereinsgemeinschaft, und seinen Helfern, von denen so mancher über die Jahre seinen gesamten Jahresurlaub geopfert habe, um die Realisierung des Dorffests zu ermöglichen. Aber auch den einstigen Verantwortlichen der Vereinsgemeinschaft und speziell Eberhard Roth als "Initiator, Motivator und Antreiber" dankte Fäßler herzlich.

Nach dem erfolgreichen Fassanstich konnten die zahlreichen Besucher viele gesellige Stunden auf dem Areal verbringen. Ein Nachtflohmarkt lud zum Verweilen ein, am Sonntagmorgen gestaltete die Band "Spirit Voice" einen ökumenischen Gottesdienst mit.

Vergangenheit und Gegenwart des Dorffests trafen zu guten Gesprächen zusammen, wobei über allem ein gewisser nostalgischer Zug lag. Das Dorffest wird bekanntlich nicht mehr in dieser Form stattfinden. Wann und wie es weitergeht, ist noch offen. "Wir werden jetzt erst einmal dieses Fest nachbesprechen und dann in aller Ruhe sehen, wie es weitergeht", hielt Hermann Jung am Rande der Veranstaltung fest.

Weshalb hat das Dorffest in seiner jetzigen Form keine Zukunft, sind Neuerungen unausweislich? Hermann Jung nennt einerseits die immer schwieriger werdende Helfersituation. Aber auch die finanziellen und gesellschaftlichen Auflagen würden mehr und mehr erhöht, was auf die Ehrenamtler Druck ausübe. Jung: "Dorffeste sind nicht mehr das, was sie waren."