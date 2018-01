Offenburg Feier zum 1 000 055. Geburtstag der Kunst

In guter alter Fluxus-Tradition werden alle Grenzen überwunden – Ländergrenzen, Genregrenzen, die Grenze zwischen E- und U-Musik. Wie die Jahre zuvor wird das ganze E-Werk in ein klingendes Gesamtkunstwerk verwandelt mit Konzerten, Performances, Aktionen und Interventionen.

Im Saal steht wieder ein Bühnenkonzert mit internationalen Top-Acts auf dem Programm. Kammerflimmer Kollektief präsentiert das neue Album "There are actions which we have neglected and which never cease to call us", das dieses Frühjahr erscheint. Im Anschluss stellt der Schlagzeuger, Komponist und experimentelle Musiker Andrea Belfi sein neues Album "Ore" vor.

Die aus Basel anreisenden Kristin Vodušek und Volker Böhm präsentieren eine spielerische, ergebnisoffene Fluxus-Collage. Aus Bern bringt Ernestyna Orlowska eine Performance mit, die das nächtliche Partyleben auf so kritische wie witzig-absurde Weise vorführt. Grauton aus Zürich entlockt dem Element Wasser unerhörte Klänge.