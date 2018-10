Offenburg Fast alle Aktiven sind "Eigengewächse"

Zu den 18 Verbandskämpfen von September bis Dezember kam im Frühjahr bis in den April hinein die Teilnahme an Bezirks-, Verbands- und Landesmeisterschaften. Mit Nick Allgaier in der A-Jugend und Timo Stiffel bei den Junioren hatten sich zwei Nachwuchstalente für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Allgaier musste jedoch wegen einer Verletzung frühzeitig ausscheiden, Timo Stiffel schnitt in der starken Gewichtsklasse in 77 Kilogramm griechisch-römisch ehrenvoll ab.Dass Haslach organisatorisch Spitze ist, beweist der Verband durch die Vergabe der Bezirksmeisterschaften nun schon zum zweiten Mal hintereinander an den KSV Haslach. Ein Großereignis ist auch das traditionelle Hubert-Völker-Jugendturnier, zu dem iregelmäßig bis zu 250 Teilnehmer von annähernd 30 Vereinen aus ganz Baden-Württemberg und sogar aus dem benachbarten Ausland anreisen. Am Jahresende wurden Schüler, Jugendliche und Aktive für ihre herausragenden Leistungen mit Medaillen ausgezeichnet.

Vele Aktivitäten abseits der Matte

Auch neben der Matte ist reges Vereinsleben angesagt: So gehören die Maiwanderung, die Kinderolympiade, die zweitägige Übernachtung auf dem Steiglochhof in Hornberg, die Teilnahme an der Kreisputzede sowie weitere Freizeitaktivitäten dazu. "Bei uns ist das ganze Jahr über, was los", beendete der Vorsitzende seinen Rückblick. Mit Dankadressen an die Jugendlichen, Aktiven, Trainer, seine Vorstandsmitglieder, an die Fans, vor allem aber an die Sponsoren beendete Stiffel seine Ausführungen.

Der Kassenbericht von Finanzverwalter Luca Zorzi umfasste ein Vielzahl von Einnahmen und Ausgaben. Unter dem Strich blieb ein Verlust von etwas mehr als 100 Euro übrig, der jedoch aus Rücklagen abdeckt werden kann.

Bürgermeister Philipp Saar verband seine Aufgaben wie Entlastung und die Neuwahlen mit einem Dank an den Verein als ein sportliches Aushängeschild der Stadt. Die Regularien verliefen aufgrund der guten Vorbereitungen schnell und reibungslos.

Eine Satzungsänderung war notwendig, um die Neuordnung des Vorstands durchführen zu können. In Zukunft werden drei gleichberechtigte Vorstände mit den verschiedenen Aufgabengebieten Sport, Finanzen und Marketing den Verein leiten. So wird vermieden, dass ein "Alleinunterhalter" alles bewältigen muss.

Unter der Leitung von Bürgermeister Saar gingen dann die Neuwahlen schnell über die Bühne. Für zwei weitere Jahre wurden jeweils einstimmig bestätigt: Vorstand Sport, Joachim Stiffel; Vorstand Finanzen, Luca Zorzi und neu als Vorstand Marketing, Rebecca Kittler. Zum Beisitzer wurden als erster Jugendleiter Michael Duffner, als zweiter Jugendleiter Bernd Dold, als Zeugwart und Mannschaftsführer der zweiten Mannschaft Ulrich Schultheiß, für das Kampfrichterwesen Normen Armbruster (neu), als Webmaster: Felix Stiffel (neu) sowie Thorsten Allgaier und Paul Armbruster gewählt. Zu Kassenprüfern wurden Tamara Armbruster und Gerlinde Harter ernannt.

Ausscheidende Vorstandsmitglieder: Christian Himmelsbach ist acht Jahre als erster und zweiter Vorsitzender im Vorstand tätig gewesen. Claudia Roser und Michael Merk sorgten durch ihren Dienst im Wirtschaftsteam, dass durch guten Umsatz zusätzlich Geld in die Kasse kam. Mirko Maygutiak verwaltete jahrelang als zweiter Kassier die Finanzen mit. Gerhard Wolf war langjähriger und gewissenhafter Kassenprüfer. Sie alle haben zu den Erfolgen des KSV beigetragen. Sie beendeten ihre Tätigkeiten jeweils aus beruflichen oder familiären Gründen.

Ehrungen:

Bei der Sitzung anwesend und geehrt wurden: Walter Lehmann (60 Jahre und Gründungsmitglied), Hermann Fix, Paul Roser (50 Jahre), Hans Josef Allgaier, Horst Allgaier, Berthold Eble, Josef Eble, Ernst Hodapp, Alfred Schwendemann, Josef Schwendemann, Xaver Schwendemann, Heinrich Uhl und Bernhard Wallner (40 Jahre).