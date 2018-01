Offenburg Fantasiebegabt und experimentierfreudig

Es ist schon etwas her, dass die Kanadier im "Swamp" aufspielten, doch wer die Konzerte gesehen hat, wird sich bestimmt gern an die melancholischen Folkrocker erinnern. Nun erscheinen sie etwas verändert, obwohl das Grundgerüst, der Folk noch steht, sind sie doch etwas schneller und direkter geworden. Herrlich unberechenbar reichert das lässige Quartett, das einst als Americana-Hochschulband begann, seinen Easy-Listening-Sound à la Mumford & Sons mit überraschenden Synthie-Spuren, geisterhaften Orgeltönen oder plötzlichem Einsatz einer Jazztrompete an und erinnert dann eher an Tame Impala oder Psychedelic-Rock-Bands aus den Siebzigern. Harte Riffs und butterweiche Klanglandschaften mixen sich kühn und kreativ.

Produziert hat die exzentrische Platte der kanadischen Hippie-Jungs Howard Bilerman, der mal Schlagzeuger der großen Grammy-Gewinner Arcade Fire war.