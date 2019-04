Offenburg Europawahl: AfD-Chefs zeigen sich wortkarg

200 Millionen Afrikaner drängten in die EU, ist einer der beiden Sprecher überzeugt

Gauland drischt genüsslich auf "Schulschwänzerin Greta" ein. Sie sei ein neuer "Heiland". Ob der Klimawandel überhaupt menschengemacht sei? Unklar! Klimarettung jedenfalls sei eine neue "Ersatzreligion" und "Klimaretter die größere Gefahr als der Klimawandel". Gauland spricht von 200 Millionen Afrikanern, die in die EU drängten, weil sie sich zuhause "unvernünftig vermehren" würden. Für den AfD-Chef steht am Ende die ganze Halle auf. Tosender Beifall ist dem Frontmann sicher.

Guido Reil, redegewaltiger Ruhrpott-Kumpel der AfD, der ins EU-Parlament will, poltert als Nächster fröhlich los. Die AfD werde "fertiggemacht". Man sei nicht "Putins Puppen", wie der "Spiegel" an jenem Samstag titelt, sondern die AfD "liebe das russische Volk". Und in Sachen Spendenaffäre holzt Reil, der selbst im Zentrum von Ermittlungen steht, man habe "als Einzigste keinen Dreck am Stecken". Dass ausgerechnet Wolfgang Schäuble als Chef der Bundestagsverwaltung bei dieser Kampagne mitmache, sei "lächerlich" angesichts von Schäubles CDU-Spendenvergangenheit.

Letzter Redner ist Jörg Meuthen (Karlsruhe), Spitzenkandidat der Partei, mit Wurzeln in Kehl und Offenburg. Ein Heimspiel also. Zu Spendensumpf und Russland-Verquickungen hält er sich auf der Bühne ebenso zurück wie sein Co-Bundessprecher Gauland. Auch in Interviews vor und nach der Veranstaltung bleibt er trotz drängender Nachfragen wortkarg. Die Vorwürfe seien "Humbug" und im Übrigen würden sie der Partei nicht schaden, sondern für Rückenwind sorgen.

Meuthen ist auch in seiner Rede wenig radikal. Nur gelegentlich blitzt Angriff auf. "Juncker, Macron und Merkel zerstören Europa. Das sind die wahren Anti-Europäer", wettert er. Sonst: harmloses Frotzeln über europäische "Schnullerketten-Verordnung" und "Kondom-Richtlinien". Ein "Europa der Vaterländer" hätte er gerne.

Und dazu will er sich an diesem Montag mit anderen Rechtspopulisten in Mailand zusammenschließen, kündigt er unter tobendem Applaus der Halle an. Politiker wie den Chef der rechten Lega in Italien, Matteo Salvini, und Ungarns Regierungschef Viktor Orban bezeichnet Meuthen als Verbündete für ein anderes Europa. Es werde eine neue Allianz "konservativer, freiheitlicher und patriotischer Kräfte" im Europäischen Parlament vorbereitet, kündigt Meuthen mit Blick auf das Treffen in der norditalienischen Stadt an.